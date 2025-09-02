Salud investiga un brote de gastroenteritis con al menos 46 afectados en una boda en Escalante

"La mayoría" de los contagios han sido "leves"

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud está investigando un brote de gastroenteritis causado por una contaminación de salmonella en el banquete de una boda celebrada el pasado 23 de agosto en Escalante con, al menos, 46 afectados.

El consejero del área, César Pascual, ha señalado este martes a preguntas de la prensa que Salud Pública está estudiando el caso y está trabajando en el origen y la trazabilidad "con los casos que hay".

En este punto, ha indicado que "la mayoría" de los contagios han sido "leves", por lo que el seguimiento de esos pacientes es "prácticamente imposible" dado que "no se les ha tomado muestra".

De los 105 comensales invitados, el 35 por ciento ha presentado algún síntoma, según han confirmado fuentes de la Consejería a Europa Press.

Finalmente, Pascual ha añadido que, al igual que sucedió con el brote de gastroenteritis por rotavirus en la playa de Galizano, Salud Pública está realizando un estudio y no avanzará ninguna novedad sobre el caso hasta que no obtenga los resultados.

El consejero de Salud ha hecho estas declaraciones tras la firma del pacto sanitario con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cantabria a preguntas de la prensa tras una información publicada por El Diario Montañés.