Salud Pública recomienda medidas preventivas y de higiene ante el aumento de casos de infección respiratoria

SANTANDER, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Salud Pública, ha recomendado a la población medidas de higiene y prevención ante los casos de gripe, infección por VRS u otros virus que cursan con cuadros catarrales, dada la situación actual, inicio del invierno, en el que las infecciones respiratorias agudas son "muy frecuentes".

Así, en el caso de catarros o procesos gripales no graves (con poca fiebre y síntomas catarrales no complicados) se recomienda permanecer en el domicilio sin acudir al centro de salud o servicios de urgencia, ya que en principio no es necesaria la intervención del médico y se incrementan los riesgos de transmisión de la enfermedad a otras personas.

Únicamente en el caso de que los síntomas resultaran alarmantes se debe acudir a la consulta del médico, preferentemente en el centro de salud, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

En este sentido, los signos y síntomas que obligarían a acudir al sistema sanitario serían: fiebre alta, tos persistente, dificultad respiratoria y malestar general.

Entre las medidas que se proponen para protegerse y proteger a otras personas de la gripe y otras infecciones respiratorias, deteniendo así la propagación de la enfermedad, están el evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas y permanecer en casa si está enfermo.

De esta forma, se recomienda permanecer en el hogar y evitar salir si no es estrictamente necesario para ayudar a reducir la transmisión a otros, así como cubrir la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar.

También se recomienda lavarse las manos con frecuencia y, como alternativa, usar un limpiador de manos a base de alcohol; y evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Además, se deben limpiar y desinfectar las superficies de contacto más comunes en el hogar, en el trabajo o en la escuela, especialmente cuando alguien está enfermo.

Finalmente, se recomienda un buen descanso, mantenerse activo físicamente, beber líquido y comer alimentos nutritivos.