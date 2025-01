Salud recomienda a profesionales y pacientes a usar mascarilla en los centros sanitarios

La presión asistencial en los hospitales cántabros se ha "disparado" desde Reyes y ha obligado a abrir más camas en Sierrallana y Laredo

SANTANDER, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha dictado este viernes una instrucción de "alta recomendación" del uso de la mascarilla en los centros sanitarios, tanto para pacientes como para profesionales, ante el "cóctel de virus" que hay en circulación y el gran número de infecciones respiratorias agudas que se está dando, que han hecho que la presión asitencial en los hospitales cántabros se haya "disparado" desde día de Reyes, obligando a abrir más camas en Sierrallana y Laredo.

Por ahora, en Valdecilla la situación está "estable" y "de momento" no ha sido necesario, aunque las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) está "casi llena".

Así lo ha señlaado este viernes el consejero de Salud, César Pascual, que, respecto a la instrucción, ha aclarado que es "de alta recomendación" del uso de la mascarilla, sobre todo en Urgencias y en salas de espera, aunque no de obligatoriadad. Sí ha añadido, en cambio, que algunos centros "se están planteando" fijar el uso obligatorio.

El consejero ha señalado que "hay muchísimas infecciones respiratorias agudas", sobre todo entre la poblanción más mayor. Y es que, principalmente, los pacientes que están ingresando tienen entre 80 y 104 años.

Se está haciendo un seguimiento diario tanto del aspecto epidemiológico como de lo relativo a la presión asistencial.

Sin embargo, ha informado que ni en gripe, y tampoco en Covid, la situación es pandémica y, en niños, el virus sincitial respiratorio "está bajando".

LLAMAMIENTO A VACUNARSE DE LA GRIPE

En cuanto a la gripe, el consejero ha indicado que por ahora no hay una situación pandémica, pero ha advertido que aunque "no ha brotado", "no quiere decir" que no esté de forma latente y "en cualquier momento puede aparecer".

Por ello, el consejero ha hecho un llamamiento a la población en general, y sobre todo a la más vulnerable, a vacunarse.

En estos momentos, según Pascual, la tasa de vacunación en población general "no llega al 50%", con lo que aún se está lejos del objetivo marcado de llegar al 75% y "hay que insistir". Sí se ha "mejorado muchísimo" en relación a la de los niños, con "más del doble".

También ha crecido la vacunación contra la gripe entre los profesionales médicos, donde ha alcanzado a más del 40%. "A mí me sigue pareciendo poco", ha dicho Pascual, que ha reconocido que el personal sanitario, "tradicionalmente, se vacuna poco, por desgracia".