Salud "supervisa" el servicio de ambulancias no urgentes tras no abonarse la primera nómina

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha asegurado que se "está supervisando" el servicio de las ambulancias no urgentes después de que la concesionaria del transporte sanitario programado de Cantabria, DIAVIDA, no haya abonado la primera nómina y saber, además, que se encuentra en una "delicada" situación porque "les ha afectado terriblemente la DANA" y han perdido el 50% de su infraestructura.

Así lo ha señalado este lunes el consejero a preguntas de la prensa sobre el conflicto colectivo interpuesto en el ORECLA por UGT contra DIAVIDA por el impago de la primera nómina salarial de la nueva concesionaria a sus 136 trabajadores, una situación que le han transmitido tanto la plantilla como la empresa.

"Hay un conflicto con las nóminas y estamos esperando que lleguen un acuerdo en el ORECLA", ha indicado Pascual, que ha señalado que la empresa ha informado al Gobierno que se encuentra en "una situación muy delicada porque la DANA les ha afectado terriblemente en Valencia", por la que han perdido el 50% de su infraestructura pero aún no les ha comunicado "alternativas".

"Es una situación compleja, pero de momento es muy pronto para anticipar ningún tipo de solución por nuestra parte", ha manifestado el titular de Salud, que ha asegurado que desde el Gobierno lo primero es estar con los profesionales y, respecto a la empresa, esperar a conocer "qué alternativas tiene para salir de esta situación" y mientras se está "supervisando el servicio".

No obstante, ha asegurado que se están incrementando las incidencias en el servicio y el Gobierno no va a permitir que eso "se consolide". "Si no es capaz de prestar el servicio por su situación, habrá que tomar otro tipo de determinaciones", ha avanzado Pascual.

En otro orden de asuntos, el consejero también ha hablado de las plazas para médicos con cupo no adscrito y ha indicado que, en estos momentos, se está desarrollando los trámites administrativos para adjudicar las plazas, que ha recordado que ascendían a 37 y en la bolsa se han inscrito 23.

"Esta semana se van a comenzar a ofertar los nombramientos para que comiencen partir del 1 de diciembre", ha detallado Pascual, que ha especificado que la mayoría de los médicos que se han inscrito para esas plazas están ahora con otro tipo de contratos.