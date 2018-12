Piélagos destaca su interés en PSIR de La Pasiega pero dice que corresponde al Gobierno

Actualizado 03/12/2018 13:30:33 CET

Asegura que el Consistorio no puede calificar el suelo como urbanizable y que "no le pueden echar una pelota que no es suya"

PIÉLAGOS, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, ha advertido que es al Gobierno de Cantabria al que le corresponde desarrollar el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de La Pasiega, y aunque ha puesto de manifiesto el interés del Ayuntamiento en que salga adelante, ha advertido que el Consistorio "no puede calificar los suelos como le dé la gana" mediante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En este sentido, y tras las informaciones publicadas en los medios en relación a este asunto, ha aclarado que el Ayuntamiento no ha recibido ningún documento de las consejerías competentes que indique que el Gobierno no va aprobar el PGOU del municipio - ya que es la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) quien debe dar el visto bueno--, sino que los informes son "favorables" y hay una "coordinación constante".

Sin embargo, ha dicho que existe una alegación de la empresa pública SICAN, dependiente de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio y que "no tiene ninguna competencia ni en urbanismo ni en ordenación del territorio", que pide que se reconozca el ámbito del PSIR, que según Samperio ya está recogido en el Plan, y que el suelo se califique como urbanizable desde el PGOU, lo que "no puede ser".

Así lo ha dicho la alcaldesa en una rueda de prensa junto al primer teniente de alcalde, Alfredo Rodríguez, y los jefes del equipo redactor del PGOU, Roberto Morado y Luis Saiz, que han explicado que el Plan está sometido a una legislación supramunicipal en materia urbanística y medioambiental que es "muy rigurosa", por lo que los ayuntamientos tienen "poco margen de maniobra" a la hora de calificar los terrenos.

Por ello, Samperio ha pedido "que nadie dude del interés" en que salga adelante el PSIR porque "generará riqueza y puestos de empleo" al municipio, pero ha dicho que al Ayuntamiento "no le pueden echar una pelota que no es la suya", ya que quedó "bien claro" en una reunión celebrada hace dos meses entre los directores generales de las Consejerías y el Ayuntamiento que "es el Gobierno quien tiene que desarrollar el PSIR y nosotros seremos quienes lo recojamos en el Plan General".

Así, ha insistido en que no va a permitir que se ponga en duda la "rigurosidad y seriedad" en la redacción del PGOU, ya que la intención es hacerlo con "suma pulcritud" para evitar que sea anulado en los tribunales dada la situación "delicada y especial" de Piélagos. "Los errores urbanísticos se pagan", ha dicho la alcaldesa, que ha recordado las sentencias de derribo de Liencres -de las que el Gobierno es corresponsable al 50%-- y del Monte del Cuco.

"Dejémonos de atajos, dejémonos de excusas y pongámonos a trabajar cada uno en lo que nos corresponde", el Ayuntamiento en el PGOU cumpliendo "estrictamente" la legalidad, y el Gobierno en justificar e iniciar los trámites para que el PSIR sea una realidad "lo más pronto posible", ha sentenciado.

Tal y como ha recordado, el PGOU tuvo una primera aprobación inicial en diciembre de 2015, 12 años después de que se comenzara el proceso, en 2003, y tuvo 1.200 alegaciones. En agosto de este año se ha llevado a cabo una revisión con una exposición pública en la que se han recogido unas 500 alegaciones, y está prevista su aprobación provisional antes de que finalice esta legislatura.

Por su parte, los jefes del equipo redactor han señalado que desde la perspectiva municipal la clasificación de esos terrenos "no puede ser otra" que la de suelos de especial protección, lo que no significa "en absoluto" que el PSIR no se pueda desarrollar, ya que son dos herramientas "compatibles".

Por último, a preguntas de la prensa por el hecho de que no se haya avanzado en este proyecto, el primer teniente de alcalde ha dicho que también supera el ámbito regional y es necesario contar con el Ministerio de Fomento y, hasta el momento, con el anterior ministro "no había esa colaboración que ahora parece que hay".