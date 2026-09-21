San Roque de Riomiera acoge el 27 el Mercado de Productos Pasiegos, que incorpora catas y degustaciones de La Lleldiría

Presentación cartel feria productos en San Roque de Riomiera - GOBIERNO

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Roque de Riomiera acogerá el próximo domingo, 27 de septiembre, una nueva edición del Mercado de Productos Pasiegos, Tradición y Gastronomía, que persigue poner en valor los productos agroalimentarios de la comarca, el saber hacer de sus productores y las tradiciones que forman parte de la identidad de los Valles Pasiegos.

Esta cita, gastronómica, cultural y turística, se ha consolidado como "un referente" tanto en la comarca pasiega como en el conjunto de Cantabria en su décima edición, en la que mantiene el número de expositores respecto a años anteriores, pero introduce como novedad catas y degustaciones de la quesería La Lleldiría, además de explicaciones de procesos de elaboración.

El mercado se desarrollará de 11.30 a 19.00 horas en la plaza de San Roque, que albergará más de una veintena de puestos de productos típicos y gastronomía. Así, el público podrá conocer y comprar yogures, quesos, sobaos, quesadas, conservas, embutidos, mermeladas, helados y diferentes propuestas de artesanía.

Además de la actividad comercial, el mercado pretende convertirse en un espacio de encuentro y divulgación en torno a la gastronomía, las tradiciones y el patrimonio pasiego. De este modo, los visitantes podrán conocer de primera mano los procesos de elaboración y las historias de los pequeños negocios y productores que mantienen viva una forma de hacer estrechamente vinculada al territorio.

La propuesta incorpora además actividades de dinamización dirigidas a públicos de todas las edades, rutas senderismo, talleres infantiles, etcétera, con el objetivo de favorecer la participación y convertir la visita al mercado en una experiencia en la que el producto sea también "una puerta de entrada al conocimiento del medio rural, sus costumbres y su patrimonio".

Con todo, la feria supone también una oportunidad para promocionar San Roque de Riomiera y el conjunto de los Valles Pasiegos como destino turístico.

APOYO AL SECTOR Y REVULSIVO PARA LA COMARCA.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, ha presentado el cartel del Mercado de Productos Pasiegos este lunes, acompañada por el presidente de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos y alcalde de Santiurde de Toranzo, Víctor Manuel Concha; del regidor de San Roque de Riomiera, José Fernández, así como del director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio; y el director de la ODECA (Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria), Juan Luis Centeno.

En su intervención, Susinos ha destacado la apuesta de su departamento por celebrar citas como ésta, ya que apoyan a los productores y artesanos, fomentan una economía sostenible y dan a conocer la calidad del sector alimentario a los visitantes.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad ha subrayado que la feria supone "un revulsivo" para toda la comarca y para sus productores.