Sanidad asegura que Cantabria tendrá protonterapia y aprobará "en los próximos días" el nuevo pliego

La intención es licitarlo "en el plazo más breve posible"

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), se ha mostrado seguro de que la puesta en marcha del servicio de protonterapia en el hospital de Valdecilla "se va a llevar a cabo" porque "es un proyecto de legislatura". Para ello, en "los próximos días" se llevará al Consejo de Gobierno el nuevo pliego para su aprobación y posterior licitación "en el plazo más breve posible".

"No tengo ninguna duda de que el proyecto va a seguir adelante y Cantabria va a contar con la protonterapia", ha sentenciado Rodríguez este martes a preguntas de la prensa sobre las declaraciones de la consejera de Economía, la también socialista María Sánchez, que cuestionó la viabilidad del proyecto debido a que el primer concurso para ponerlo en marcha que quedó desierto.

Sin embargo, el consejero de Sanidad ha aclarado que desde entonces se ha venido trabajando en un nuevo pliego para corregir las condiciones del anterior que no aceptaban las empresas interesadas, y ha destacado que ese primer expediente no tenía "ningún error", sino una condición que las posibles licitadores "consideraban excesiva", como era la exigencia de que la constructora y la adjudicataria del equipo de protonterapia fuesen en UTE.

"Es un proyecto de legislatura y es un proyecto que se va a llevar a cabo. Hemos seguido trabajado en el pliego para licitarlo en el plazo más breve posible y en los próximos días volveremos llegar el expediente al Consejo de Gobierno para su aprobación", ha defendido el titular de Sanidad.

Además, ha rechazado pronunciarse acerca de las declaraciones de la consejera de Economía. "No comento nunca las declaraciones de ningún miembro del Gobierno, sea de mi partido o no. No es mi función", ha concluido.