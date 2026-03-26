Santa Cruz de Bezana prohíbe entrar con burka en las dependencias municipales

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SANTA CRUZ DE BEZANA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana prohibirá el acceso con burka, niqab o cualquier prenda que oculte total o parcialmente el rostro en las dependencias municipales.

El Pleno del municipio cántabro ha aprobado una moción de Vox --en el equipo de Gobierno con el PP-- en este sentido, según ha informado en un comunicado la portavoz y teniente de alcalde, Manuela Bolado, que ha explicado que, con esta iniciativa, "desde Vox vamos a defender la dignidad de la mujer en nuestros espacios municipales y reforzar la seguridad", ha explicado, y ha matizado que la medida no es de aplicación en la vía pública.

En concreto, según ha indicado, la iniciativa establece que esta prohibición tendrá carácter general y será de aplicación con independencia del origen, la religión o la ideología de la persona que porte la prenda.

Asimismo, se contemplan como únicas excepciones los supuestos justificados por razones médicas, sanitarias o de seguridad laboral debidamente acreditadas.

Al Pleno de Santa Cruz de Bezana ha asistido la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, y los diputados, Natividad Pérez y Armando Blanco.