Santander abre su Mercado Romano, con 130 puestos, espectáculos nocturnos, recreaciones, música y propuestas infantiles

Inauguración del Mercado Romano de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Romano de Santander, organizado para celebrar la festividad de los Santos Mártires y ubicado entre la Alameda de Oviedo y la calle Burgos, ha abierto un año más sus puertas y ofrecerá hasta este domingo 130 puestos de venta de productos artesanales y alimenticios, espectáculos nocturnos --entre ellos algunos aéreos y de fuego-- conciertos, pasacalles y actividades infantiles.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado este mediodía formalmente el evento que, como en ediciones anteriores, incluye una reconstrucción de un campamento romano, exhibiciones de combates de gladiadores, demostraciones de oficios antiguos, y un espacio dedicado a los más pequeños, con talleres, actividades manuales y cuentacuentos.

También en esta edición los espectáculos nocturnos volverán a ser protagonistas y transportarán a los asistentes a la época de la antigua Roma. Cada noche, habrá dos: uno a las 21.00 horas y otro a las 22.00.

La alcaldesa ha destacado que el Mercado Romano es una de las citas "más esperadas" del verano en Santander, que ya toca a su fin, y "no solo por la riqueza cultural, sino también por el impulso económico que supone para esta zona de nuestra ciudad".

Por ello, Igual y también la representante de la empresa Rivendel, gestora del Mercado Romano, han invitado a todos los santanderinos y visitantes a que disfruten de esta experiencia donde la historia y la diversión se entrelazan.