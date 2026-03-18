Santander acoge este fin de semana el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Socca Spain

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho selecciones autonómicas de Socca, integradas por jugadores que representan a las principales ligas locales de fútbol reducido de toda España, participarán este fin de semana en Santander en el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Socca Spain.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien, acompañada por Fernando Ortiz, organizador del evento, ha señalado que la cita movilizará a más de 200 participantes directos entre jugadores, técnicos y organización de un deporte que cuenta con una base de más de 20.000 practicantes de fútbol reducido representados a nivel nacional.

Tal y como ha detallado, este formato convierte a Santander en el epicentro del fútbol amateur organizado en España durante ese fin de semana.

El soccer es un deporte en crecimiento y de alto impacto. El formato Socca (fútbol 6), regido por la International Socca Federation, se caracteriza por su dinamismo, intensidad y atractivo audiovisual, con partidos de 40 minutos y reglas propias orientadas al espectáculo.

Su crecimiento en España está siendo exponencial, profesionalizando el fútbol amateur y generando nuevas oportunidades deportivas, sociales y mediáticas.

El torneo contará con un importante respaldo mediático gracias al acuerdo alcanzado con Canal Deporte TV, plataforma perteneciente a Squirrel Media, que emitirá el campeonato en exclusiva y de forma gratuita a través de su ecosistema digital (OTT, web y aplicaciones móviles)

El campeonato está impulsado por Socca Spain junto con el Club Deportivo Peña Zalo, entidad clave en el desarrollo del fútbol reducido en Cantabria y promotora activa de iniciativas deportivas de ámbito nacional. Ambas organizaciones trabajan de forma coordinada para posicionar este torneo como una referencia dentro del calendario deportivo español.