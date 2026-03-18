Santander acoge este fin de semana el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Socca Spain

Cartel
Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 12:58
Seguir en

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho selecciones autonómicas de Socca, integradas por jugadores que representan a las principales ligas locales de fútbol reducido de toda España, participarán este fin de semana en Santander en el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Socca Spain.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien, acompañada por Fernando Ortiz, organizador del evento, ha señalado que la cita movilizará a más de 200 participantes directos entre jugadores, técnicos y organización de un deporte que cuenta con una base de más de 20.000 practicantes de fútbol reducido representados a nivel nacional.

Tal y como ha detallado, este formato convierte a Santander en el epicentro del fútbol amateur organizado en España durante ese fin de semana.

El soccer es un deporte en crecimiento y de alto impacto. El formato Socca (fútbol 6), regido por la International Socca Federation, se caracteriza por su dinamismo, intensidad y atractivo audiovisual, con partidos de 40 minutos y reglas propias orientadas al espectáculo.

Su crecimiento en España está siendo exponencial, profesionalizando el fútbol amateur y generando nuevas oportunidades deportivas, sociales y mediáticas.

El torneo contará con un importante respaldo mediático gracias al acuerdo alcanzado con Canal Deporte TV, plataforma perteneciente a Squirrel Media, que emitirá el campeonato en exclusiva y de forma gratuita a través de su ecosistema digital (OTT, web y aplicaciones móviles)

El campeonato está impulsado por Socca Spain junto con el Club Deportivo Peña Zalo, entidad clave en el desarrollo del fútbol reducido en Cantabria y promotora activa de iniciativas deportivas de ámbito nacional. Ambas organizaciones trabajan de forma coordinada para posicionar este torneo como una referencia dentro del calendario deportivo español.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado