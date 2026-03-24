Santander acoge este fin de semana dos encuentros para explorar los límites de la imagen - FSC

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá este fin de semana dos encuentros para explorar los límites de la imagen, que será la primera actividad organizada en Enclave Pronillo, la sede de la Fundación Santander Creativa (FSC), por 'Salón de Belleza', el colectivo formado por las artistas cántabras Manuela Gutiérrez y Cristina Somavilla.

Este colectivo, desde hace años, trata de visibilizar el trabajo de artistas visuales con el objetivo de reflexionar y ahondar en el proceso de circulación de imágenes, ha informado la FSC.

Así, este viernes 27 y sábado 28 celebrarán dos encuentros bajo el título 'Lo mío, lo tuyo, lo nuestro', con la investigadora y artista visual Belén Mallol (Santiago de Chile, 1996), responsable -junto al antropólogo Vicente Barriga- del programa de exhibición de cine y vídeo experimental Videoclub, fundado en 2021 en Valparaíso (Chile) y apoyado por una extensa red de migrantes latinoamericanos.

El primer encuentro -con entrada libre hasta completar aforo- se desarrollará en La Fábrica de Creación el 27 de marzo, a las 19.00 horas. Los asistentes verán películas programadas por Videoclub, como 'She told me// Elle m'a dit' (2024), de Charlie Blanchard; 'A rare way of smiling a film' (2024), de Veronica Orrù; 'Soy una lesbiana de este país', de Rocío Llambí; y 'A place to bury strangers', de Vega Royer-Gaspard.

Estas obras parten de la premisa compartida de que "la imagen no como reflejo del mundo, sino como materia viva que condensa tiempos. Películas que recuperan texturas analógicas, imágenes encontradas, procesos artesanales y gestos que devuelven misterio a lo visible", ha explicado Gutiérrez.

Ha comparado esta idea con la de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui de que "las imágenes son campos de batalla donde se disputa el sentido de la memoria. Frente a la proliferación de imágenes artificiales y la fragilidad de los soportes digitales, estas obras reivindican el pensamiento de las manos, la magia del artefacto, el error como método y el archivo como bien público".

Desde su creación, Videoclub ha proyectado más de 350 obras de 33 países en 14 ciudades distintas, al promover el intercambio entre artistas y cineastas.

TALLER

Al día siguiente, el sábado 28 de marzo, a las 11.30 horas, se celebrará en Enclave Pronillo un taller y desayuno junto a Belén Mallol, cuyo trabajo se centra en disciplinas como la ilustración, la edición independiente y la gestión cultural.

Para asistir a esta propuesta, también gratuita, es necesario reservar plaza enviando un correo a colectivosalondebelleza@gmail.com .

La investigación de la creadora se centra en explorar narrativas no binarias, no humanas y vinculadas a las discapacidades, también al sur global y a las ecologías del colapso, el antropoceno, que según el Diccionario de la RAE es el "período que, según algunos científicos, abarca desde mediados del siglo XX hasta nuestros días y está caracterizado por la modificación global y sincrónica de los sistemas naturales por la acción humana".

El PROGRAMA

'Lo mío, lo tuyo y lo nuestro' es la continuación de los programas de 'Videoclub Archiving Latinamerican Feelings' y de 'Lost&Found: Archiving Eternal Fragilities' para recorrer las tensiones que existen entre el archivo y su pertenencia: las imágenes que desaparecen o disuelven, las que vuelven; y el estado que atravesamos al apoderarnos de imágenes de otros y encariñarnos con esos fantasmas, espacios y tiempos que no vivimos.

Este programa es también "una pregunta sobre autoría y comunidad: quién narra, quién conserva, quién hereda, quién y cómo recuerda", ha concluido Belén Mallol.

Estas actividades cuentan con la financiación de las ayudas a proyectos juveniles que concede el Ayuntamiento de Santander y el apoyo, mediante la cesión de espacios, de La Fábrica de Creación-Tabacalera y la FSC.