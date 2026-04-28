Santander acogerá una exposición que reinterpreta cuadros para concienciar sobre seguridad y salud laboral

Archivo - El paseo marítimo acoge una muestra que reinterpreta cuadros para concienciar sobre seguridad y salud laboral - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y, después, el paseo marítimo de Santander acogerán la exposición 'Arte Preventivo', una colección de 15 obras que reinterpreta pinturas clásicas reconocidas universalmente con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la seguridad y la salud en el trabajo mediante recursos audiovisuales innovadores.

El ICASST, dependiente del Gobierno de Cantabria, y la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria han puesto en marcha esta muestra, presentada con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conmemorado este martes, 28 de abril.

De esta forma, tras exponerse en la sede del ICASST durante unos días, se trasladará este verano al paseo marítimo de Santander, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria, con el fin de acercar los mensajes preventivos a la ciudadanía en un entorno accesible y de tránsito habitual, ha informado el Ejecutivo regional.

Para ello, se instalarán tótems que reproducirán cada una de las obras, adaptadas a un formato vertical y a un tamaño adecuado para su correcta visualización en el entorno.

La directora del ICASST, Ana González Pescador, ha explicado que es una iniciativa que incorpora nuevas formas de comunicación, "utilizando el arte como elemento de conexión con las personas".

En este sentido, ha puesto en valor la reinterpretación de estos cuadros, con una nueva lectura que resulta "fácilmente identificable para cualquier persona, lo que permite trasladar mensajes preventivos de forma directa y accesible, especialmente en espacios abiertos, donde el impacto visual y la capacidad de captar la atención adquieren un papel relevante".

Además, ha resaltado la superposición de la familiaridad de las obras originales y la incorporación de elementos asociados a la seguridad y salud en el trabajo, "actuando como elemento de atracción e invitando al público a detener la mirada y a reinterpretar la escena desde una perspectiva diferente".

LA COLECCIÓN

'Arte Preventivo' busca explorar formas de comunicación aplicadas a la prevención, adaptadas a los entornos visuales y digitales; favorecer la identificación de situaciones de riesgo a través de imágenes reconocibles; facilitar la comprensión de conceptos preventivos mediante un enfoque accesible, y generar interés en torno a la seguridad y salud en el trabajo desde una perspectiva diferente, a través de la reflexión.

Destacan 'La joven de la resiliencia', en la que una mujer aparece con elementos tradicionales combinados con tecnología; 'La persistencia frente a las inclemencias', con un paisaje árido dominado por un sol intenso y una atmósfera sofocante, y unos trabajadores dispersos, y 'Señalética', inspirada en la obra de Joan Miró, que presenta formas abstractas conectadas por líneas que se cruzan y fragmentan.

También 'La obruca', inspirada en el cubismo de Picasso, representa una escena de construcción en la que los elementos se descomponen en múltiples planos y perspectivas, y 'La última C.A.E.' muestra una composición clásica que sustituye los personajes por trabajadores de distintos oficios en torno a una mesa de trabajo.

Se completa con 'Empresaria en la ventana'; 'La mujer de Vitruvio'; 'La carga invisible'; 'La sonrisa protegida'; 'El jardín de la PRL'; 'Orden y limpieza'; 'Fusilamiento mecánico'; 'La intervención preventiva'; 'Accidente de trabajo', e 'Integrar la prevención'.

Cada una mantiene los rasgos principales de la composición original, e incorpora elementos que generan una nueva lectura. Asimismo, le acompaña una explicación preventiva y un QR para ver el vídeo del cuadro y el documento explicativo.

Su disposición se realizará en orden para permitir un recorrido visual continuo y facilitar la observación de las obras.