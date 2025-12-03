Santander acogerá en octubre el XIV Congreso Nacional de Mediadores de Seguros, con cerca de mil participantes

Presentación del XIV Congreso Nacional de Mediadores de Seguros, que se celebrará en Santander del 4 al 6 de octubre de 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá del 4 al 6 de octubre de 2026 el XIV Congreso Nacional de Mediadores de Seguros, en el que se prevé la participación de cerca de un millar de participantes.

El evento se celebrará en el Palacio de Exposiciones, aunque habrá una cena de gala de los presidentes de los distintos colegios en el Palacio de la Magdalena a modo de bienvenida.

El programa del congreso, que aún se está definiendo, incluirá una parte de ponencias y otra de stands.

Entre los temas que se barajan analizar en esta cita figuran, entre otros, el impacto y cómo afecta la inteligencia artificial en el sector de los seguros y también las dificultades de asegurar ciertos riesgos.

Este XIV Congreso Nacional de Mediadores de Seguros ha sido presentado este miércoles, en rueda de prensa, por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y por el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Cantabria, Víctor Carpintero, acompañado del secretario de la entidad, José Luis Marquínez.

Todos ellos se han felicitado de que la capital cántabra vaya a acoger esta cita tras haberse impuesto a Las Palmas de Gran Canaria y a Tarragona, que también eran candidatas a ser sede del congreso.

La alcaldesa ha considerado una "alegría" para la ciudad acoger este congreso, una decisión que pone de manifiesto la confianza del sector en la capital cántabrfa y "el posicionamiento de marca" de Santander como referencia en albergar congresos y eventos profesionales.

Además, ha expresado su deseo de que el evento sirva "para que se avance en la profesión" y ésta "salga reforzada" de este congreso.

La alcaldesa ha subrayado que eventos como este encuentro profesional contribuyen a desestacionalizar el turismo en la ciudad y aportan un importante impacto económico.

Por su parte, Carpintero ha valorado la importancia que supone acoger y organizar un congreso de esta magnitud, y ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento y al Santander Convention Bureau por la ayuda en la elaboración del dossier ganador de la candidatura.

"La gente está encantada con venir a Santander", ha resaltado Carpintero para significar "el hito" que ha supuesto para el colegio profesional de Cantabria conseguir traer este congreso a la capital cántabra.