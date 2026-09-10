Santander amplía la programación de sus centros cívicos hasta las 658 actividades y contarán con 11.600 plazas

Presentación de la programación de los centros cívicos de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La red de centros cívicos del Ayuntamiento de Santander ampliará para este nuevo curso 2026/27 su programación hasta alcanzar un total de 658 actividades. Como novedad incorpora talleres de risoterapia, joyería con arcilla polimérica o de memoria familiar, y contará con 11.600 plazas.

En concreto, la programación de los centros cívicos, que comenzará el 1 de octubre, suma 644 actividades, a las que se incorporan 14 propuestas del centro cultural Ateca, "consolidando una oferta que combina ocio, cultura, formación, participación y convivencia" y que busca responder a "las demandas y preferencias de los vecinos".

Así lo ha destacado este jueves en rueda de prensa la concejala de Barrios, Participación Ciudadana y Servicios Generales, Lorena Gutiérrez, quien ha presentado la programación de estos espacios que ha definido como "mucho más que lugares donde se realizan talleres", sino que son sitios "de encuentro, de participación, de cultura y de convivencia, y que además forman parte de la vida cotidiana de los barrios".

"Queremos que cada vecino encuentre una actividad que le interese, pero también que encuentre un lugar en el que participar, relacionarse, aprender y disfrutar", ha señalado.

Gutiérrez ha incidido en que Santander cuenta actualmente con 17 centros cívicos, distribuidos por diferentes barrios, que ofrecen una programación dirigida a públicos de todas las edades.

De esta forma, el Ayuntamiento mantiene "su apuesta por descentralizar las actividades y acercarlas a los vecinos de toda la ciudad".

"Los centros cívicos se han consolidado como equipamientos de referencia para los vecinos y como lugares en los que se desarrolla una parte importante de la actividad social, cultural y participativa de Santander", ha insistido.

Además, la edil ha señalado que este año se ha querido poner especialmente en valor la trayectoria de estos espacios, como Callealtero, que ha celebrado este verano su 25 aniversario, una muestra de "la consolidación de una red que forma parte de la historia reciente de los barrios de Santander".

UNA PROGRAMACIÓN PARA TODAS LAS EDADES

Según ha detallado la concejala, la nueva programación incorpora propuestas "muy diversas" y continúa ampliando aquellas actividades que han tenido una mayor demanda.

Entre las novedades, ha señalado que se encuentran talleres de risoterapia en Cazoña, joyería con arcilla polimérica en Numancia, Callealtero, Juan Carlos Calderón y Tabacalera, así como talleres de memoria familiar en Mercedes Cacicedo y Juan de Santander, en los que se trabajará con documentos, testimonios y fotografías. El documento de presentación también recoge nuevas propuestas de artesanía relacionadas con el yeso y las velas.

Además, se amplían actividades que tuvieron "una gran acogida" durante el curso anterior, como defensa personal, reparaciones básicas del hogar, baile en línea y talleres de fuerza.

La programación incorpora también propuestas dirigidas a la infancia y la juventud, actividades de bienestar y salud, talleres creativos y espacios de aprendizaje y participación vecinal.

Se mantienen, además, actividades ya consolidadas relacionadas con la actividad física, los idiomas, la informática, la música, la danza, las manualidades, la cocina, la fotografía y el desarrollo personal.

MÁS DE 85.000 PERSONAS

Más allá de la programación específica del curso, Gutiérrez ha subrayado que los centros cívicos mantienen durante todo el año una "intensa" actividad cultural y social.

En el último periodo, más de 53.000 personas participaron en actividades culturales, exposiciones, actos benéficos, recitales de coros, conciertos, charlas, excursiones y reuniones vecinales, entre otras propuestas.

Así, entre las iniciativas desarrolladas figuran los conciertos 'Folclore en todas las estaciones', el Festival de la Tonada, 'Santander en danza' y 'Santander sonoro', además de la programación de Navidad, actuaciones infantiles, cuentacuentos, teatro, magia y talleres gratuitos de radio, teatro, baile en línea, yoga, bachata, salsa o espalda sana.

También ha reconocido que han tenido buena acogida propuestas como 'Mi barrio late sano y feliz', con charlas teórico-prácticas de salud, y las excursiones de 'Vecinos turistas'.

En conjunto, a lo largo del año más de 85.000 personas participan en los centros cívicos de Santander, lo que "refleja el peso que estos equipamientos tienen en la vida cotidiana de los barrios", ha valorado la edil.

PREINSCRIPCIONES Y COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES

El plazo de preinscripción comenzará el jueves 17 y se prolongará hasta el miércoles 23, tanto de forma presencial y telefónica, en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas, en los propios centros, como a través de www.centroscivicossantander.com

Tras la preinscripción, el viernes 25, a las 10.00 horas, tendrá lugar el sorteo en aquellas actividades en las que sea necesario y el martes 29 se publicarán las listas de admitidos en cada centro cívico.

A partir de ese mismo día, podrán realizarse las inscripciones en los cursos y talleres que dispongan de plazas libres o solicitar la inclusión en lista de espera.

Las actividades comenzarán el jueves 1 de octubre en todos los centros cívicos.

Las actividades municipales mantienen un precio público de 1,5 euros por hora, con una bonificación del 100 por ciento para las personas paradas y del 50% para mayores de 65 años y familias numerosas mientras que las actividades impartidas por entidades colaboradoras tienen un precio máximo de 6 euros por hora.

Lorena Gutiérrez ha animado a los vecinos a consultar la programación y a participar en las propuestas de los centros. "La programación está pensada para que todos puedan encontrar su espacio, independientemente de la edad o de sus intereses. Los centros cívicos son lugares abiertos, cercanos y accesibles, y queremos que sigan siendo una referencia para la vida de los barrios", ha afirmado.

"Con esta nueva oferta, el Ayuntamiento de Santander refuerza su apuesta por una red municipal que combina servicios, actividades y espacios de convivencia, y que contribuye a dinamizar los barrios y a fortalecer la participación ciudadana", ha remarcado.

Los interesados pueden encontrar más información en la web www.centroscivicossantander.com