Santander aprobará el lunes el acuerdo marco para agilizar la restauración y conservación de monumentos y esculturas

Archivo - Escultura De Los Raqueros En La Bahía - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local aprobará el lunes, 15 de diciembre, un acuerdo marco que permitirá agilizar y optimizar la restauración, conservación y limpieza de monumentos, placas y objetos históricos del Ayuntamiento de Santander, reforzando el compromiso municipal con la protección y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad. El presupuesto asciende a 180.000 euros para el próximo año.

En un comunicado, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que Santander cuenta con un "importante conjunto monumental que permite conocer su historia e identidad". Sin embargo, algunas de estas piezas, especialmente las que se encuentran en el exterior, están expuestas de forma continua a factores que aceleran su deterioro "si no se actúa con criterios técnicos adecuados".

"Nuestro objetivo es continuar preservando el patrimonio actuando con criterios profesionales y con un modelo de contratación que nos permita intervenir de forma más ágil", ha indicado la concejala.

Así, ha subrayado que la conservación del patrimonio no puede depender de actuaciones puntuales, sino que requiere planificación, rigor técnico y capacidad de respuesta. "Damos un paso decisivo para continuar cuidando nuestros monumentos, con criterios profesionales y mayor agilidad administrativa, garantizando intervenciones respetuosas con la naturaleza de cada obra", ha añadido.

"Hemos detectado que podemos ser más diligentes con este acuerdo. Trabajamos en un plan de actuación planificado y respetuoso con el valor histórico y artístico de las piezas, con el doble objetivo de preservar el patrimonio cultural de Santander y fomentar el respeto ciudadano hacia estos bienes", ha remarcado la responsable municipal.

Como ha explicado, el Ayuntamiento no dispone de medios propios especializados para ejecutar este tipo de trabajos, por lo que este trámite permitirá contar con empresas homologadas con solvencia técnica y experiencia, planificar mejor la inversión municipal y actuar con rapidez ante daños, degradación o actos vandálicos.

El acuerdo marco tiene por objeto la selección de contratistas proveedores y prevé la homologación de un máximo de cinco empresas. A partir de esa homologación, cada actuación se licitará de forma independiente y las empresas homologadas deberán presentar sus ofertas.

Los trabajos incluirán informes del estado de conservación, propuestas de intervención, limpiezas, consolidación de materiales degradados, reintegraciones volumétricas o cromáticas, hidrofugados, aplicación de productos preventivos e informes finales de intervención, siempre adaptados a la naturaleza de cada bien.

Dentro del plan municipal de conservación, el Ayuntamiento priorizará en los próximos meses actuaciones en varios elementos, entre los que se encuentran el monumento a Augusto G Linares, el monumento a Pereda, el monumento a la Reconstrucción de Santander o el conjunto escultórico de Los Raqueros.