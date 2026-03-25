Santander baliza un puente natural junto a la pasarela de El Bocal y acota parte de la playa de Mataleñas

Acantilados en la zona de El Bocal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha balizado este miércoles el pequeño puente natural situado junto a la pasarela que colapsó en El Bocal como medida de seguridad tras la solicitud realizada por un vecino. Por otro lado, ha acotado de forma provisional la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural.

Según ha informado el Consistorio, en el caso del puente natural junto a la pasarela de El Bocal, se trata de un paso de tierra de pescadores con un metro aproximado de anchura.

El Ayuntamiento trasladará esta incidencia a la Demarcación de Costas -administración dependiente del Gobierno central y responsable de los terrenos donde está ubicado el puente- para que determine las actuaciones que sean necesarias.

Por otro lado, la Administración local ha acotado de forma provisional la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural, tras los desprendimientos detectados en el talud y con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Además, se ha colocado nueva cartelería preventiva en el arenal advirtiendo del riesgo y la necesidad de extremar la precaución.

Esta actuación municipal se ha llevado a cabo tras el oficio recibido de la Demarcación de Costas en el que da cuenta de un nuevo corrimiento de tierras y solicita la colocación de carteles que informen del peligro.

Desplegadas las medidas, el Ayuntamiento ha informado al Ministerio para su aprobación y con el objetivo de conocer si es necesario implementar acciones complementarias.

La señalización instalada es la misma que la existente en la parte superior de la playa, junto a los accesos, y advierte del riesgo de desprendimientos y la necesidad de extremar la precaución en estas áreas.

El Consistorio ha recordado que en agosto de 2022 se detectaron desprendimientos en el talud de la playa, circunstancia que fue comunicada a Costas para que procediera a su estabilización.

En aquel momento, tras el aviso del servicio de socorrismo -que contactó con la Policía Local y los Bomberos-, los servicios municipales de emergencias procedieron a balizar la zona y se notificó a Costas para que actuara en la consolidación del talud, al tratarse de una competencia de dicha administración.

SEÑALIZACIÓN EN EL CHIQUI

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha señalizado el tramo final del paseo del Chiqui, como respuesta a los antecedentes registrados en la zona.

En septiembre de 2025 se recibió un aviso en el centro de coordinación de la Policía Local informando de la caída de piedras en los acantilados situados bajo la senda de Mataleñas, por lo que se procedió a acordonar la parte del paseo afectada.

Los agentes municipales actuaron nuevamente el pasado 5 de marzo como medida preventiva y para evitar posibles incidentes tras detectar nuevos desprendimientos.