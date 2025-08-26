Santander celebrará la Romería del Faro el 7 de septiembre con folclore, gastronomía y deporte rural - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander celebrará el 7 de septiembre una nueva edición de la Romería del Faro, en la campa de Mataleñas, que incluirá folclore, gastronomía y deporte rural, así como variadas actividades infantiles durante toda la jornada.

La alcaldesa, Gema Igual, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, han presentado este martes esta nueva edición de la romería junto a la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez; la directora general de Cantur, Inés Mier, y el responsable de la Fundación Caja Rural Burgos/Caja Viva, German Martín.

La programación combinará lo tradicional con lo participativo y se iniciará a las 12.00 horas con la puesta en marcha del mercado de artesanía, que permanecerá abierto hasta las 21.00 horas.

La zona infantil, activa entre las 12.00 y las 20.00 horas, contará con hinchables, talleres y actividades diseñadas para fomentar la creatividad y la participación de los más pequeños.

Entre las 12.00 y las 14.00 horas, se impartirán talleres infantiles y habrá sesiones de cuentacuentos, a cargo de grupos como Los Títiritinos o Pindiuco, que acercarán a los más pequeños a relatos y canciones inspirados en la tradición cántabra.

También la Escuela de Música Tradicional de Santander tendrá un papel protagonista en esa franja horaria, con actuaciones en la campa que acercan a los niños a instrumentos y melodías de la tierra.

En paralelo, de 12.00 a 14.00 horas, se celebrarán también actividades de deporte rural, que mostrarán al público las prácticas que durante siglos formaron parte de la vida cotidiana en los pueblos de Cantabria.

La parte musical y folclórica del programa se extenderá a lo largo de toda la jornada y contará con la participación de agrupaciones corales, rondas, piteros, grupos tradicionales y solistas.

Desde primeras horas, la campa acogerá a los Coros y Danzas de Santander, el Coro Ronda La Esperanza de Requejo, los Piteros de Cueto y el Coro Ronda Altamira, junto a formaciones como Repande, Hermanos Cossío, Miguel Cadavieco, La Runfona o Casapalma, que cerrará el programa a última hora de la tarde.

A la 13.00 horas, tendrá lugar la visita de las autoridades acompañados por coros, danzas y gaiteros en un recorrido por la campa. La música de Requejo y los piteros acompañará ese momento que desembocará en uno de los gestos más característicos de la romería: el reparto del pincho de chorizo cántabro.

El programa de la tarde mantendrá el mismo equilibrio entre actividades para niños, animación popular y actuaciones musicales.

Así, habrá nuevos talleres infantiles, juegos a cargo del Arriero de los Juegos y un espectáculo de burbujas gigantes. Mientras tanto, el escenario acogerá a artistas y grupos hasta el anochecer.

CELEBRACIÓN "HISTÓRICA"

En la presentación, Igual ha resaltado que la Romería del Faro es una celebración "histórica y muy arraigada en Santander", por lo que el Ayuntamiento ha trabajado para recuperar y mantener dentro del calendario festivo de la ciudad este evento que también ha enmarcado dentro de las fiestas populares de los barrios santanderinos.

Por ello, ha mostrado su agradecimiento al Gobierno de Cantabria y a la Fundación Caja Rural de Burgos por su colaboración en la organización de esta fiesta, que también es posible gracias al Plan de Sostenibilidad Turística de Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Igual ha animado a los ciudadanos a acercarse el próximo 7 de septiembre a la campa del Faro y participar de esta romería que, según ha señalado, "sirve de punto de encuentro no sólo de los santanderinos y los cuetanos, sino también de mucha gente que viene de toda Cantabria".

Por su parte, el consejero ha señalado la importancia que para el Gobierno de Cantabria representan este tipo de actividades, y ha puesto de relieve su repercusión en el ámbito turístico y económico.