Santander celebrará Santa Cecilia con conciertos del conservatorio Ataúlfo Argenta y la Banda municipal

Archivo - Concierto del Conservatorio Ataulfo Argenta - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Profesional Municipal Ataúlfo Argenta de Santander celebrará el miércoles, 18 de noviembre, la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un concierto protagonizado por su alumnado y diferentes agrupaciones musicales del centro. También habrá un espectáculo de la Banda municipal.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que la cita del conservatorio tendrá lugar a las 19.00 horas, en el centro cívico Juan de Santander, y contará con un programa variado que permitirá disfrutar de diferentes estilos y formaciones musicales, desde el repertorio clásico para piano y música de cámara hasta propuestas de jazz y rock.

El programa comenzará con dos interpretaciones de piano a cargo de Sol Flor Wainschenker, que ofrecerá la Sonata Pathétique, Op. 13, de Ludwig van Beethoven, y Marcos Teisanu Sánchez, que interpretará el Scherzo n.º 1 en si menor, Op. 20, de Frédéric Chopin.

A continuación, el cuarteto de cuerda integrado por Virginia Bustamante Trueba, Paula Lobo Cebada, Virginia Vía Pérez y Laura Obregón Antón interpretará Nachtviolen, de Franz Schubert, con arreglo de E. Fine, y el Intermezzo de Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, en arreglo de Gustard.

El ensemble de trompetas, dirigido por Miguel Ángel Duart Gómez e integrado por Pablo Toca Murillo, Sara Ortega García, Marcos Mateu Maza, Diego Ocejo Curto y Alejandro Trueba Crespo, ofrecerá la Marcha Triunfal de Aida, de Giuseppe Verdi.

La Banda de Enseñanzas Elementales, bajo la dirección de Pedro Ruiz Ibáñez, interpretará Bandissimo, de Anne McGinty, y Bang the Drum All Day, de Todd Rundgren, con arreglo de Michael Story.

Por su parte, la Big Band del Conservatorio, dirigida por Antonio Gutiérrez Llata, acercará al público un repertorio de jazz con Strike Up the Band, en arreglo de Sammy Nestico; C Jam Blues, de Duke Ellington; Sweet Georgia Brown, también en arreglo de Nestico, y Spain, de Chick Corea.

El concierto concluirá con la actuación de la Banda de Enseñanzas Profesionales, igualmente dirigida por Antonio Gutiérrez Llata, que interpretará Voice of the Vikings, de Michael Geisler, y Bon Jovi - Rock Mix, con arreglo de Wolfgang Wössner.

Por su parte, la Banda Municipal de Música de Santander también se sumará a la conmemoración de Santa Cecilia con el concierto 'Raíces: La música que nace de la tierra', que tendrá lugar el viernes, 20 de noviembre, a las 20.00 horas, en la parroquia de San Francisco.

La actuación se enmarca en el Ciclo de Otoño 2026 y ofrecerá un recorrido musical por composiciones que evocan las tradiciones, la identidad cultural y las raíces populares a través del repertorio para banda.

El programa incluirá La procesión del Rocío, de Joaquín Turina, con arreglo de Alfred Reed; El racó de l'or, de S. Gómez; Suite Céltica, de J. Vicente Egea; Rua da Fonte, de A. Alcalde, y Yakka, de J. R. Pascual-Vilaplana.