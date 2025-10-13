Santander comienza la obra de recuperación del jardín vertical de Tabacalera

En julio sufrió una avería del sistema de riego que, unido a las altas temperaturas, produjo daños en dos de sus cuatro sectores

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado los trabajos para recuperar la cobertura vegetal dañada en el jardín vertical del centro cívico de Tabacalera, que en julio sufrió una avería del sistema de riego --causada por un fallo en los sensores-- lo que, unido a las altas temperaturas, produjo daños en dos de los cuatro sectores que tiene el jardín.

Con el fin de reponer la superficie perjudicada y prevenir futuros episodios de deterioro, se ha diseñado un plan de sustitución y mantenimiento que permitirá recuperar la cobertura vegetal afectada, así como garantizar el equilibrio estético y ecológico del jardín, según ha informado el Consistorio.

La concesionaria del Servicio de Parques y Jardines (Légamo) se encargará de este trabajo, que tiene previsto montar un andamio para realizarlo, así como la limpieza y preparación del sustrato. Del 20 al 24 de octubre se plantarán las nuevas especies y se llevarán a cabo los ajustes necesarios en el riego. Se estima que los trabajos estén concluidos a finales de este mes.

Durante las labores de mantenimiento se realizará la inspección del sistema de riego automatizado en los cuatro sectores del jardín, verificando la presión, caudal y uniformidad del reparto.

También se calibrarán los sensores de humedad y pH instalados en los paneles de control, se sustituirán los sensores dañados con lecturas inestables y se programará un protocolo de lectura y registro semanal para anticipar posibles incidencias.

Por último, la planificación también establece el mantenimiento de un control técnico trimestral y un seguimiento mensual de las especies, el riego y los sensores.