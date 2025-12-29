Archivo - Santander concede 201.000 euros en ayudas a 11 ONGD para programas de cooperación al desarrollo.-ARCHIVO - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concedido un total de 201.000 euros en ayudas a 11 organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) para promover programas de cooperación al desarrollo.

Estas ayudas servirán para financiar proyectos en países como Mozambique, Bolivia, Marruecos, Mali, Guinea Bissau, Colombia, México, Camerún, Haití y México, e incidirán en ámbitos como la educación, los derechos de la mujer, la salud, el abastecimiento de agua potable o la seguridad alimentaria.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado ya estas subvenciones, de las que han sido beneficiarias las siguientes entidades: Fundación Vicente Ferrer, Amycos, Manos Unidas, Movimiento por la Paz, el desarme y la Libertad, Medicus Mundi, Ayuda Intercambio y Desarrollo, Asamblea de Cooperación por la Paz, Brigadas Internacionales de Paz, ADEC Ayuda Despegar Cantabria, Solidaridad para el Desarrollo y la Paz y Acción sin Fronteras.

El concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha destacado que estas subvenciones "reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Santander para apoyar la labor que muchas ONGD del municipio desarrollan en favor de las personas y colectivos más vulnerables".

Así, ha puesto en valor el papel de las organizaciones que trabajan con los más desfavorecidos, ya que desarrollan un papel "clave" para muchas poblaciones en países en vías de desarrollo.

"Quiero felicitar a todas las ONGs que están en Santander, que desarrollan un papel clave en la cooperación al desarrollo en distintas zonas del planeta, porque juntos hacemos un mundo mejor, y tenemos que colaborar con estos países que necesitan ayuda para que puedan mejorar", ha señalado Echevarría en una nota de prensa.

También ha hecho referencia a la Organización de Interculturalidad de Santander (OICOS), que, según ha resaltado, "es la primera puerta de entrada para orientarse en cooperación al desarrollo e inmigración".