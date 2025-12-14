Santander dedicará 3,4 millones de euros en 2026 a Turismo y Dinamización Social - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander dedicará 3,4 millones de euros en 2026 a la Concejalía de Turismo y Dinamización Social, a los que hay que añadir la ejecución de fondos europeos, con una dotación adicional de 1 millón de euros del plan de sostenibilidad y 1,7 de la plataforma inteligente de destinos, que finalizan en junio.

Así lo ha anunciado el Consistorio este domingo a través de una nota de prensa, en la que ha detallado que la partida de Turismo, que recibirá en torno al 60 por ciento de los recursos, mientras que Dinamización Social contará con el 40% restante.

El concejal de Turismo y Dinamización Social, Fran Arias, ha explicado que la Concejalía seguirá con el Plan de Sostenibilidad Turística para "mejorar, proteger y potenciar el gran pulmón de Santander que es la costa norte, potenciando la cultura, el patrimonio, el paisaje y las tradiciones de Cueto, Monte y San Román como puntos de interés turístico y de especial protección natural".

Además, ha avanzado que el próximo año el Consistorio definirá la hoja de ruta para el desarrollo turístico de la ciudad de los próximos años.

Otra de las líneas de actuación será el Turismo Azul para impulsar los atributos "diferenciadores" de Santander vinculados a su cultura marinera y oceánica, la preservación de los ecosistemas marinos y la convivencia con la actividad turística para disfrutar del mar, del litoral y el patrimonio natural y cultural ligados a ambos.

Además, la Concejalía trabajará en el Plan de actuación Destino Turístico Inteligente (DIT), bajo la convocatoria de fondos europeos lanzada por SEGITTUR, con la que el Ayuntamiento tendrá una dotación adicional de 4,8 millones de los que en 2026 ejecutará 1,7 para mejorar la digitalización de recursos como el Palacio de la Magdalena, el Palacio de Exposiciones o el Centro de Interpretación del Litoral.

También, continuará el II Plan de Marketing Turístico de Santander 2024-2027 y potenciará la imagen de marca de Santander Destino, con grandes eventos turísticos y culturales como los Baños de Ola, así como promocionará los rincones que no forman parte de las rutas tradicionales a través de la ruta de los Ilustres y los Itinerarios escolares.

Con un presupuesto de 30.000 euros, seguirá la iniciativa impulsada con la Asociación de Hostelería de Cantabria para capacitar a los empresarios y organizar actividades de promoción de la actividad hostelera y la gastronomía local.

Por otro lado, la Concejalía apostará por la formación profesional, junto a la Escuela de Turismo Altamira y el IES Peñacastillo.

También, apoyará las rutas en barco por la bahía para el avistamiento de aves y visitas de espacios naturales protegidos.

DINAMIZACIÓN

El principal objetivo del área de Dinamización Social será consolidar las grandes fiestas de la ciudad: Semana Grande, Santos Mártires/Semanuca, Navidad, Semana Santa, Carnaval y Halloween, y captando nuevos eventos de referencia para la ciudad; así como dar un especial protagonismo a las tradiciones y al talento local.

En esta línea, se ha marcado el objetivo de que la industria artística -artistas, empresas, técnicos y trabajadores- "se sienta valorado y tenga oportunidades en su casa".

Además, la Concejalía reforzará su apuesta por la Plaza Porticada como "epicentro" cultural y de ocio de la ciudad, con especial hincapié en el Escenario Porticada de la Semana Grande.

"Seguiremos impulsando la colaboración público-privada, trabajando con empresas y diferentes agentes para que participen de los eventos y podamos ofrecer una mejor versión de nuestras fiestas", ha dicho Arias.