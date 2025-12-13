Santander dedicará más de 1 millón de euros en 2026 a Mercados y Comercio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander dedicará más de 1 millón de euros en 2026 a Mercados y Comercio, durante un ejercicio en el que finalizarán las obras de la segunda fase del mercado de Puertochico y se comenzarán las obras del de México; y desarrollará el Plan Estratégico de Comercio 2023-26, así como seguirán las acciones "mejor valoradas por comercios y vecinos", como los vales, el Santander Local Fest y la Gala de Comercio.

Así lo ha anunciado este sábado el Consistorio en una nota de prensa que ha detallado el presupuesto global de la Concejalía de Innovación, Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, cuya principal partida será la Innovación, con más de 6,1 millones de euros.

En el apartado de Mercados, el Ayuntamiento se ha marcado el objetivo de adecuar los mercados municipales para los próximos 20 años. Asimismo, a lo largo del próximo año la Concejalía pretende potenciar El Mercaderío y buscar una gestión profesional de los mercadillos.

También pretende ayudar a los empresarios a seguir adaptando sus comercios a las nuevas demandas de los consumidores, "sobre todo escuchando de primera mano a los comerciantes", y de la mano del resto de instituciones.

El concejal del ramo, Álvaro Lavín, ha mostrado su satisfacción también por eventos "tan destacados" como la Gala de Comercio, el café comercial o la reciente campaña 'Recetas de éxito' que "tan buena acogida han tenido en el sector".

Por su parte, en Innovación, el presupuesto asciende a más de 6,1 millones de euros, destinados a proyectos para modernizar los servicios municipales y "responder de manera más eficaz a las necesidades" de la ciudadanía.

Según el concejal, la innovación "no es un objetivo, es una estrategia transversal a todas las áreas del Ayuntamiento, que debe guiar la transformación digital de la nuestra ciudad".

Por otro lado, el Consistorio realizará iniciativas de impulso a la economía del dato porque "la gestión inteligente de los datos se ha convertido en un elemento clave para impulsar la competitividad, la mejora de la toma de decisiones y fomentar el desarrollo económico", ha detallado Lavín, que ha apostado por "aprovechar todo el potencial de la información para generar valor público, eficiencia operativa y nuevas oportunidades para empresas y emprendedores".