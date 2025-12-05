Santander enciende su Navidad al ritmo de Sofía Ellar e inicia un repleto programa de actividades

Santander enciende su Navidad - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santander ha encendido en la tarde de este viernes su Navidad 2025, evento al que ha puesto música la cantante Sofía Ellar que ha interpretado el villancico 'Lo que realmente importa' con la niña Lucía Torres --que se ha hecho viral por sus versiones en redes sociales--. Así, la ciudad ha dado inicio a un programa repleto de actividades dirigidas especialmente a los más pequeños.

Y es que precisamente han sido más de 200 niños de diferentes asociaciones los que han pulsado el botón que ha encendido las 4 millones de luces led que desde hoy iluminan las calles de Santander. Junto a ellos, ha estado la alcaldesa, Gema Igual, que ha presidido el acto.

Anteriormente, se ha abierto al público la pista de hielo en la Plaza Porticada, que podrá disfrutarse hasta el 8 de enero. Además, en la Plaza de Alfonso XIII se ha inaugurado el recinto 'PequeNavidad' con atracciones infantiles como el tobogán, el trenecito navideño y el jumping.

Asimismo, también ha abierto sus puertas el Mercado de Navidad en la Plaza de Pombo, que estará activo hasta el 6 de enero con más de 40 puestos de venta. Su horario de apertura será de 10.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero que será opcional.

Ya en la Plaza del Ayuntamiento, desde las 18.30 horas, el público ha podido disfrutar de la actuación del Coro Castroverde, seguida de un espectáculo de teatro musical protagonizado por los elfos de la compañía Adrián Alonso Producciones. 'Elfy' ha sido el maestro de ceremonias del acto, y ha estado acompañado por un equipo de personajes que han interactuado con las familias en distintos puntos.

Tras el encendido, se ha ofrecido un espectáculo piromusical que ha acompañado a la inauguración.

La regidora ha asegurado que la ciudad es, "por sí misma", un atractivo durante la Navidad puesto que el ambiente, la iluminación y la forma en la que se viven las tradiciones "crean una propuesta singular que se refuerza con la colaboración de muchos profesionales y empresas".

REPARTO DE REVISTAS Y ADORNOS

Por otra parte, este año el Consistorio vuelve a repartir revistas informativas y adornos navideños. En concreto, serán 5.000 ejemplares de cada uno, que se entregarán este sábado en la Plaza del Ayuntamiento en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

El objetivo de este reparto es facilitar a los ciudadanos una guía cercana de todas las actividades programadas.

Para complementar esta información y garantizar que cualquier modificación o ampliación llegue a tiempo, se podrá consultar toda la programación en la web navidad.santander.es, que tendrá actualizaciones permanentes.

Toda la información se podrá consultar y descargar en la web navidad.santander.es, en tótems ubicados por la ciudad y en las redes sociales @santanderfestejos (Instagram, Facebook y TikTok).