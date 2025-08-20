Santander espera la propuesta de la empresa que ve "posible" rehabilitar los galeones de Vital Alsar

Archivo - Foto de archivo. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, con Vital Alsar en 2016 frente a los galeones de La Magdalena - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

El Ayuntamiento aguarda el documento para conocer qué se puede arreglar, en qué plazo y el presupuesto

La empresa que se ha ofrecido a rehabilitar los galeones del navegante santanderino Vital Alsar, ubicadas en la Península de la Magdalena, ve "posible" repararlos tras haber inspeccionado el estado de las naves y el Ayuntamiento de Santander espera que le remita una propuesta de arreglo y un presupuesto.

Así lo ha explicado este miércoles, a preguntas de los medios de comunicación, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), tras la visita que realizaron este martes miembros de dicha empresa acompañados de representantes del Consistorio, entre ellos el arquitecto municipal.

La regidora ha indicado que la empresa, después de haber realizado fotos y anotaciones del estado de los galeones, trasladó a los responsables municipales "de palabra" su "impresión" de que era "posible" el arreglo.

"Ojalá se pueda", ha expresado Igual, que ha señalado que desde el Consistorio esperan que la empresa le remita la propuesta de rehabilitación y el presupuesto para despejar las "incógnitas" existentes respecto al proyecto y ver qué es lo que se puede arreglar; con qué procedimiento, cuánto tiempo durará la rehabilitación y cuánto costará.

LOS GALEONES

Los galeones forman parte del Museo 'El Hombre y la Mar', una exposición al aire al aire libre que reúne diferentes elementos que homenajean las nueve expediciones realizadas entre 1966 y 1992 por Alsar.

Se trata de los tres galeones que Vital Alsar utilizó en sus aventuras oceánicas: el 'Ana de Ayala', el 'Cantabria' y el 'Quintus Amazonas', además de una réplica de la balsa de madera con la que cruzó el Pacífico en 1970, entre otros elementos.