Santander estudia rebajar el billete del TUS tras el "caramelo envenenado" de Sánchez

Igual dice que el Ayuntamiento "nunca ha dejado tirados a los santanderinos"



SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha anunciado hoy que el Ayuntamiento está estudiando "lo que hay que hacer" y los "números" para acogerse a la ayuda anunciada ayer por el Gobierno de España para mantener el descuento en el billete del TUS durante el primer semestre de 2023 e incrementar la rebaja del 30% al 50% del precio si sigue la financiación municipal del 20%. Una propuesta que para la regidora es "un caramelo envenenado".

Así lo dicho a preguntas de la prensa sobre si el Ayuntamiento seguirá subvencionando el 20% del TUS a partir del 1 de enero --lo que ya ha puesto al Consistorio un gasto de 735.000 euros-- en unas declaraciones en las que ha reiterado que el Consistorio "nunca ha dejado tirados a los santanderinos" y en las que ha asegurado que la Administración local podría "responder" al gasto por sus cuentas saneadas.

Igual ha comenzado expresando su "enérgica crítica" por el "tiempo", puesto que el anuncio se realizó ayer, día 27, y la medida tiene que entrar en vigor el 1 de enero.

Para el descuento anterior, el Ayuntamiento tuvo que modificar la ordenanza, con lo cual los servicios municipales están hoy "viendo lo que hay que hacer para adecuar o no".

En segundo lugar, la alcaldesa considera que es "lo que se dice coloquialmente un caramelo envenenado" porque "nuevamente se achucha al Ayuntamiento" para que los santanderinos tengan la bonificación, lo que supone, a su juicio, que "el Gobierno central tira con perdigón ajeno".

En este sentido, Igual ha recordado que mientras la Administración de Sánchez ha sumado "33.000 millones de euros más de ingresos extra" por la inflación, los ayuntamientos, "ni muchísimo menos".

Con lo cual, ante esta situación, el Consistorio está "mirando para ver qué es lo que hay que hacer: tendrá que hacer números y estudiarlo".

Pero la alcaldesa ha reiterado que en el Ayuntamiento "no somos de los que dejamos tirados a los santanderinos, no somos de los que hemos mirado hacia otro lado: siempre hemos estado ayudando a los santanderinos". "Pero sí que una crítica enérgica (por)que el 28 de enero nos impongan algo que tiene un perjuicio para los santanderinos si no se acomete antes del día 1", ha insistido.

Como también que "tirar con perdigón ajeno es muy bueno. Luego saldrán diciendo que gracias a 'mi' tienen el cincuenta por ciento de bonificación. Bueno, pues no: gracias a que obligo a otra administración y estamos estudiándolo. Pero repito, el Ayuntamiento de Santander nunca ha dejado tirados a los santanderinos", ha señalado.

Lo cierto es que el Ayuntamiento no tiene consignada una partida en los presupuestos para acometer esta media "porque lo han dicho ayer".

Pero, al tratarse de un Consistorio "saneado" y gestionado "de manera muy responsable", entonces "económicamente podremos responder si hay algo a lo que responder. Pero siempre teniendo el documento, estudiando el documento y sabiendo lo que supone porque la otra vez tuvimos que cambiar una ordenanza", ha subrayado.

"Hay que sacar números, hay que ver partidas presupuestarias, pero no somos de los que vamos a dejar tirados a los santanderinos. Pero claro, así también gobierno yo", ha censurado de nuevo.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras la rueda de prensa para anunciar la farmacia que realizará el servicio de guardia nocturna en 2023.