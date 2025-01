Santander está estudiando las más de 150 alegaciones recibidas a su propuesta para la nueva OLA

Igual asegura que, si los datos demuestran que la OLA es "lo mejor" para determinadas zonas, no le "temblará la mano" para implantarla

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander está estudiando las más de 150 alegaciones recibidas por parte de vecinos, asociaciones y otros colectivos a su propuesta para la nueva Ordenanza Limitadora de Aparcamiento (OLA), entre ellas las contrarias a instalar este sistema de regulación de las plazas de aparcamiento en el entorno de Valdecilla y Cazoña.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, así lo ha apuntado este martes a preguntas de la prensa por la concentración convocada por trabajadores del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en contra de la implantación de la OLA en el entorno del centro hospitalario con una nueva zona que también abarcaría parte del barrio de Cazoña.

Igual ha insistido en que el Ayuntamiento ha presentado "una propuesta" que es la que se ha sometido a información pública, recibiendo más de 150 alegaciones que actualmente se están estudiando.

Y ha cuestionado que los trabajadores de Valdecilla "se manifiestan contra algo que todavía no hemos decidido". En este sentido, ha mostrado "todo el respeto a quien se manifieste", así como las propuestas que están realizando los "grupos políticos" --como el caso del PRC que ha planteado crear un aparcamiento disuasorio en las antiguas cocheras del TUS--, pero ha insistido en que aún "no saben lo que vamos a concluir".

Igual ha explicado que la OLA se implanta porque "no caben todos los coches en Santander", como pasa en todas las ciudades, y con ello el Consistorio lo que busca es "proteger a los santanderinos". "Me parece más importante que un vecino que tiene que subir y bajar cosas de su casa, que tiene que ir a casa a comer y tiene poco tiempo, o que tiene que subir la compra o llevar a una persona mayor, tenga las mejores oportunidades", ha dicho, al tiempo que ha defendido que los trabajadores también tengan aparcamiento.

En este punto, ha destacado las "oportunidades" que daría esta nueva regulación de la OLA, ya que establece zonas de cuatro horas lo que permite "cubrir una jornada laboral" al funcionar de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. "Pago por la mañana y puedo estar desde la noche anterior hasta las 4 de la tarde y, si pago por la tarde de 4 a 8, puedo estar desde las 2 de la tarde que se acaba la OLA de la mañana", ha añadido.

Y ha recordado que, precisamente, para el entorno de Valdecilla la propuesta del Ayuntamiento es una zona de cuatro horas y ha indicado que esto se lo explicará a los trabajadores del hospital "cuando les dé cita" a una reunión que le han solicitado.

También ha señalado que la propuesta de implantar la OLA en el entorno del hospital es "fruto de las peticiones de los trabajadores de los empresarios de Candina y peticiones de los propios vecinos del entorno" y "no un afán recaudatorio", y ha insistido que se valorarán todas las alegaciones y "la postura del Ayuntamiento va a ser el mayor reparto para que todos tengan oportunidades y la protección a los vecinos de la zona".

En este sentido y cuestionada sobre si hay entonces posibilidad de que la OLA no se implante en el barrio de Cazoña, la regidora municipal ha enfatizado que el Consistorio ha hecho una propuesta que lo incluye "porque peticiones ha habido". "Qué ahora dicen que no la quieren quien antes ha dicho que sí la quería, pues se valorará ese 'ahora no la quiero'", ha añadido.

Igual ha manifestado que el Ayuntamiento tomará una decisión tras valorar las alegaciones, con atención especial a los vecinos, y después "la OLA tendrá que ser algo asumido y necesario". Y es que, ha asegurado que, si los datos apuntan que la OLA es necesaria pero no asumida por los vecinos, "habrá OLA", y, en caso de no ser tan necesario y los vecinos no lo quieren, "pues a lo mejor no hay OLA".

"El interés de este equipo de gobierno y de esta alcaldesa es el beneficio a los santanderinos. Entonces lo que no voy a hacer es gobernar en contra de los santanderinos que me han dado la confianza para que haga lo mejor para la ciudad", ha afirmado.

Eso sí, para concluir, ha indicado que, si la OLA es "lo mejor para la ciudad" y lo puede "demostrar con datos", "lo haré (implantarla) y no me temblará la mano" al adoptar la decisión.