Santander finaliza "el mayor sorteo de VPO de su historia" con la adjudicación de 70 nuevas en El Alisal

Sorteo de las 70 nuevas VPO de El Alisal - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presidido este viernes el tercer y último sorteo de las 281 viviendas protegidas promovidas por el Ayuntamiento en el Sector 1, El Alisal, con el que se culmina "la mayor adjudicación de vivienda pública desarrollada en la ciudad".

En concreto, se han adjudicado 70 viviendas, de las que 32 son en régimen de venta y 38 en alquiler con opción a compra, con cupos específicos para jóvenes y personas con discapacidad.

El acto, celebrado en el Palacio de Exposiciones con numerosa asistencia, ha contado con la presencia del concejal de Vivienda, Agustín Navarro; el gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), José Antonio Gómez, y el notario Vicente Toledano.

Durante su intervención, Igual ha destacado el impacto de esta iniciativa y el compromiso municipal con el acceso a la vivienda.

"El interés demostrado por los ciudadanos nos estimula a seguir trabajando en generar más viviendas a precio asequible y seguir sorteándolas entre los vecinos que más las necesitan", ha recalcado.

De este modo, ha enfatizado que se ha realizado en tres años diferentes --2024, 2025 y 2026-- con el fin de "dar más opciones en lo que representa el mayor sorteo de vivienda protegida de nuestra historia".

En este sentido, Igual ha puesto en valor la política municipal en materia de vivienda "basada en resultados tangibles y no en promesas incumplidas". Al respecto, ha incidido en que el Ayuntamiento "ha hecho realidad 1.204 VPO, construidas y entregadas, y ha promovido el mayor parque de vivienda protegida en alquiler que existe en Cantabria".

"Conocemos la importancia y la necesidad de estas viviendas para la independencia de muchos vecinos, por eso nuestra apuesta ha sido total", ha afirmado y ha detallado que esta actuación está cuantificada en 46 millones de euros, entre los proyectos, la construcción y las direcciones de obra.

Al hilo, ha apuntado que se trata de viviendas a unos precios "muy por debajo del mercado" y ha remarcado la opción "ventajosa" del alquiler con opción a compra. "Todas las VPO contarán con materiales de gran calidad, garaje, trastero, la máxima calificación energética y un precio un 46% inferior al de la vivienda libre", ha desgranado.

Por último, la regidora ha felicitado a los adjudicatarios de este último sorteo y ha insistido en la apuesta del Ayuntamiento por la vivienda, "uno de los problemas más importantes de hoy en día". Por ha calificado la labor del Consistorio como "política social".