Santander inicia la instalación de rejillas de drenaje en el entorno del Ayuntamiento

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Santander acordonada - EUROPA PRESS - Archivo

La actuación, para prevenir inundaciones, durará unas dos semanas y obliga a reorganizar el tráfico y modificar las paradas del TUS SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado este miércoles, 16 de septiembre, los trabajos para la instalación de nuevas rejillas transversales de drenaje en la calzada en el entorno de la Plaza del Consistorio, concretamente en la calle Jesús de Monasterio. Esta actuación completa las obras ejecutadas en los últimos meses para prevenir inundaciones en esta zona de la ciudad.

Los trabajos se desarrollarán en dos fases y tendrán una duración estimada de dos semanas, periodo en el que se introducirán cambios en la circulación para compatibilizar la ejecución de las obras con el tráfico de vehículos y modificar también de forma provisional las paradas del TUS.

En una primera fase, la actuación se centrará en la colocación de la rejilla transversal en los dos carriles de subida en dirección a la calle Burgos. Para ello, habrá que cortar el tráfico en estos dos carriles y reorganizar la circulación, con la habilitación de los carriles que permanezcan libres para permitir el paso de vehículos en ambos sentidos.

Asimismo, durante esta primera fase queda anulada temporalmente la parada del TUS situada junto a la farmacia y los autobuses efectuarán la parada en la ubicada junto al establecimiento 'Foot Locker'. Las obras también obligarán a prohibir temporalmente el giro a la izquierda de los vehículos que descienden por la calle Cervantes.

Por otro lado, desde la salida del túnel de la calle Burgos se reducirá la circulación de tres a dos carriles con el objetivo de ordenar el tráfico antes de alcanzar la zona afectada por los trabajos.

Una vez finalizada la instalación en los carriles de subida, comenzará la segunda fase, que permitirá ejecutar las rejillas transversales correspondientes a los carriles restantes. Las afecciones al servicio de autobuses durante esta segunda etapa se determinarán en función del desarrollo de los trabajos y de las necesidades de movilidad en la zona.

Igualmente, se instalarán nuevos imbornales en el cruce de las calles Jesús de Monasterio y Cervantes y se repondrán los tramos de acera afectados.

Los trabajos forman parte del proyecto que Santander viene desarrollando para prevenir inundaciones en el entorno de la Plaza del Ayuntamiento y mejorar la capacidad de recogida y evacuación de las aguas pluviales, destaca el Consistorio en una nota, a través de la cual pide disculpas por las molestias que estas afecciones puedan ocasionar a conductores, usuarios del transporte público y vecinos.