Santander licita el suministro de un nuevo microbús para el TUS por más de 300.000 euros

SANTANDER 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana el expediente para contratar el suministro de un microbús para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos (TUS) por un presupuesto de 309.760 euros y un plazo de entrega de 32 semanas.

Así lo ha dado a conocer este sábado en nota de prensa el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha asegurado que el TUS continúa desplegando el plan de renovación de la flota mediante la adquisición de autobuses que incorporan "las últimas prestaciones tecnológicas y los mejores estándares de eficiencia energética y de reducción de emisiones contaminantes".

Según ha detallado, el Consistorio continúa modernizando la flota con unidades que permiten retirar del servicio vehículos que ofrecen un bajo índice de disponibilidad por edad o averías y que llevan asociados elevados costes de mantenimiento, siendo adicionalmente más contaminantes.

El edil ha indicado que, tras la incorporación el pasado mes de junio de dos nuevos autobuses eléctricos, el TUS dispone ya de un total de 86 vehículos (tres de ellos microbuses) y ha destacado que está previsto recibir siete híbridos más en octubre.

"Trabajamos en favor de un transporte colectivo sostenible, con vehículos que permiten reforzar la lucha contra el cambio climático, cada vez más cómodos y accesibles para los usuarios", ha afirmado.

Como consta en los pliegos, este nuevo microbús dispondrá de propulsión térmica diésel/biodiesel, preferentemente con tecnología Start/Stop.

Será de piso bajo integral sin escalones en los accesos ni en pasillo, puerta de acceso delantera sin escalones, capacidad útil total no inferior a 20 viajeros, y deberá estar adaptado para su utilización por personas con movilidad reducida, con sistema de rampa en la puerta delantera y espacio en la plataforma para una silla de ruedas.