Santander refuerza los servicios turísticos y ofrece propuestas para todos los públicos en Semana Santa

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento reforzará los servicios de atención turística y ofrecerá actividades y propuestas diversas durante Semana Santa con el fin de presentar la oferta más completa a los visitantes que elijan Santander como destino.

Así lo ha avanzado este viernes el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha destacado que Santander es una ciudad "dinámica y atractiva" con una agenda "repleta" de propuestas culturales y de ocio para todo tipo de públicos y tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

Así, para atender las necesidades de los turistas, el Ayuntamiento tendrá en servicio la oficina de información de los Jardines de Pereda, que abrirá este fin semana previo: de 10.00 a 14.00 horas; del lunes 30 al miércoles 1 de abril, de 9.00 a 17.00 horas; de Jueves Santo a Sábado Santo, de 10.00 a 17.00 horas; y el domingo 5, de 10.00 a 14.00 horas.

En ella, los viajeros podrán informarse de todos los recursos turísticos y culturales de la ciudad, así como del programa de actividades disponible para estos días.

Entre las propuestas a disposición de los visitantes están las visitas guiadas al Palacio de la Magdalena los días 31 de marzo y 1 de abril, con teatralización de la historia del Palacio, dentro del 30 aniversario, mientras que el lunes 6 habrá una visita-gincana en dos horarios dependiendo de las edades de los participantes: de 3 a 6 años, de 17.30 a 18.30 horas y de 7 a 10 años, de 19.00 a 20.00 horas.

Asimismo, habrá visitas guiadas del jueves 2 al domingo 5. El jueves de 10.00 a 13.00 horas cada 30 minutos; el viernes y sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.000 cada 30 minutos, y el viernes, de 11.00 a 13.00 también cada 30 minutos.

Para solicitar reserva, los interesados pueden hacerlo a través de la web oficial del Palacio https://www.palaciomagdalena.com/

En los centros del Anillo Cultural, la muralla estará abierta a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 (grupo máximo, 15 personas); el Refugio Antiaéreo, a las 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00 (grupo máximo, 12 personas); la Torre de la Catedral, a las 10.30, 11.45, 16.45 y 18.00 (grupo máximo, 10); y el MAS, a las 12.00 y 19-00 horas. Para más información, las personas interesadas pueden acceder a la web https://anillocultural.com/

Además, ee llevará a cabo la ruta a pie 'En la memoria', todos los días las 11.30 horas, que recorren los Jardines de Pereda, Centro Botín, Correos, Catedral e Iglesia del Cristo, Mercado de la Esperanza, Ayuntamiento, Iglesia de la Compañía, Plaza Porticada, Mercado del Este, Banco Mercantil y Plaza Pombo.

También hay distintas excursiones por la ciudad para las que se puede consultar en su página web. www.rutasporsantander.com

Otra de las opciones es 'Saboreando Santander', un tour cultural gastronómico por la ciudad que se puede reservar a través de la web www.smarttoursantander.com. Sera todos los viernes y sábados a las 19.30 horas. Información y reservas en 633 583 242

El Ayuntamiento ofrecerá también rutas en barco con Los Reginas. Información y reservas en www.losreginas.com y 942 21 67 53

Finalmente, se podrá realizar ecoturismo en barco por la Bahía. Información y reservas: www.bahiasantander.es; teléfonos 942 236 988 630 258 513 y en info@bahiasantander.es