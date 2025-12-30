Santander sube las tarifas de los aparcamientos subterráneos más de un 2% para 2026

Archivo - Aparcamiento De Tetuán - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander subido el precio por minuto de los aparcamientos subterráneos un 2,1 por ciento y el precio de las 24 horas un 2,3% desde el 1 de enero de 2026.

Así lo ha aprobado este martes la Junta de Gobierno Local, tras el informe favorable de la Junta Local de Precios y Mercados, que ha pasado el precio por hora de 3,27 a 3,34 euros, mientras que el precio de las 24 horas consecutivas de aparcamiento pasa de 19,60 a 20,05 euros, ha informado el Ayuntamiento.

La Junta también ha acordado que atenderá las demandas de los usuarios sobre los cambios y medios para pagar las estancias. En este sentido, se dispondrá "un amplio abanico de posibilidades", de modo que el pago se podrá realizar con monedas o billetes de hasta 50 euros, y con tarjeta se podrá efectuar hasta el límite de la tarjeta aceptada por el concesionario.

Así el Ayuntamiento obligará al concesionario del servicio a mostrar de forma expresa "para el conocimiento de los usuarios" las disposiciones de pago y sus límites.