Santander se suma a la Semana Europea de la Movilidad con actividades gratuitas para todos los públicos

Cartel Semana Movilidad. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se celebrará del 16 al 22 de septiembre, con un amplio programa de actividades gratuitas y dirigidas a todas las edades.

La iniciativa, promovida por la Comisión Europea y en la que España participa como uno de los países con mayor número de ayuntamientos adheridos, tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de un modelo de movilidad más sostenible, saludable y respetuoso con el medioambiente, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', el espíritu de la campaña europea de este año promueve una movilidad que favorezca la equidad y la colaboración intergeneracional.

El programa incluye talleres infantiles de educación vial, actividades deportivas adaptadas, una ruta fotográfica guiada o citas clásicas como la 'Bicicletada nocturna' o la sesión de 'Nordic Walking'.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha destacado la importancia de esta semana para sensibilizar sobre los beneficios para la salud pública y el medioambiente asociados al uso de modos de transporte sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Las actividades, repartidas por distintos parques y plazas de la ciudad, serán gratuitas y contarán con monitores o guías especializados.

Además, durante la celebración de las diferentes acciones se instalará una urna para que todos los participantes puedan optar al sorteo de dos bicicletas.

PROGRAMA

El miércoles 16 la Plaza Porticada acogerá, de 11.00 a 20.00 horas, 'Un viaje sobre ruedas'. La muestra, organizada por Renault Santander, expondrá vehículos antiguos junto a sus modelos actuales; y de 17.00 a 20.00 horas se desarrollará en el mismo espacio el taller 'El gran juego de las señales', un juego gigante de 3x3 metros dirigido a niños de 4 a 12 años para fomentar hábitos seguros en el entorno vial.

Mientras que el jueves 17 Piquío será escenario, de 18.00 a 19.30 horas, de una clase de ejercicio Barre, disciplina que combina ballet clásico, pilates y yoga; y de 17.00 a 20.00 horas, la Porticada acogerá el taller creativo 'Circulación para niños', en el que los más pequeños pintarán señales de tráfico con material incluido.

Ya el viernes 18, de 11.00 a 12.30 horas en la Segunda del Sardinero, se celebrará una sesión de bodyweight y gimnasia, impartida por el Gimnasio Ability Room Santander; y de 21.00 a 23.00 horas se celebrará la tradicional 'Bicicletada nocturna' con salida desde Las Llamas, en la que se repartirán luces para bicicleta hasta agotar existencias, con el fin de concienciar sobre la importancia de circular con visibilidad.

En cuanto al sábado 19, se ha programado 'Rodando por la bahía', una ruta en patines guiada por un monitor especializado desde el Centro Botín hasta Gamazo, de 17.00 a 20.00 horas; y el 'Paseo de Miradas', un recorrido fotográfico por la ciudad dirigido por la fotógrafa Pilar Otí, con salida desde la Oficina de Turismo de los Jardines de Pereda, de 18.00 a 20.00 horas. Los participantes podrán retratar diferentes localizaciones, capturando imágenes vinculadas a la campaña y se moverán en la red del TUS.

Otra de las citas clásicas de este evento tendrá lugar el domingo 20, de 10.00 a 13.00 horas, con la ruta de Nordic Walking. Serán seis kilómetros con salida desde Las Llamas y estará impartida por Oxígeno 21 Nordic Walking Cantabria.

Además el lunes 21 la Plaza Porticada se convertirá, de 18.00 a 20.00 horas, en una improvisada cancha de baloncesto para descubrir cómo se juega al 'Basket sobre Ruedas'. Esta actividad inclusiva, coordinada por BSR Cantabria, busca fomentar la empatía y la sensibilización hacia la discapacidad a través del deporte, así como los retos de adaptarse a la movilidad en el entorno.

La semana culminará el martes 22, Día Mundial Sin Coche, en el que se quiere concienciar sobre la reducción del gasto de combustible y las emisiones contaminantes. Entre las acciones de difusión, durante todo el día se repartirán globos de la campaña en diferentes puntos de la ciudad.