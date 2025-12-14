Santander valora "muchas fórmulas" para sustituir al director del MAS, jubilado este mes

Santander valora distintas "muchas fórmulas" para sustituir al director del MAS, jubilado este mes - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander valora "muchas fórmulas" para cubrir la vacante en la dirección del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS), entre las que valora incluso el nombramiento de un funcionario, ya que su máximo responsable, Salvador Carretero, se ha jubilado este mes.

Así lo ha afirmado este domingo la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante una entrevista en Radio Nacional de España, en la que ha agradecido "todos los servicios prestados" por Carretero.

Además, ha dicho que el equipo de Gobierno quiere acertar, por lo que ha abierto un proceso de "escucha activa durante un tiempo", ya que la programación de la institución cubre más de un año de su calendario.

En esta línea, ha defendido que "tenemos tiempo para pensar cuál va a ser la fórmula", entre las que valora desde un funcionario hasta "hacer un concurso público" que marque el proyecto museográfico "por unos años", acompañado de un nuevo organigrama.

También ha confirmado que "justo en esta semana estoy teniendo todas esas reuniones", en las que ha mantenido encuentros con el Comité Asesor del MAS, los amigos del MAS, un listado de galeristas y de coleccionistas y otras personas que participarán en siguientes exposiciones. Asimismo, ha dicho que proveedores y clientes "ya se están reuniendo la Concejalía".