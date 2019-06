Saro avisa a Igual que mediará entre el resto de partidos para que haya "cambio" en Santander

Publicado 05/06/2019 13:53:17 CET

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato y ya concejal electo de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha avisado a la alcaldesa en funciones y candidata del PP a revalidar el cargo, Gema Igual, que "mediará" entre el resto de fuerzas políticas que han obtenido representación en la nueva Corporación para que haya un cambio en el gobierno municipal

Tras una reunión muy breve, en la que también han estado los números dos de las dos candidaturas, Cesár Díaz (PP) y Lydia Alegría (Unidas por Santander), Saro ha explicado a la prensa que la confluencia ha dicho "no" a la propuesta del PP de tratar de recabar su apoyo para seguir gobernando porque "nuestra expectativa es que haya un cambio en Santander".

Y, precisamente por ello, el hasta ahora edil de IU y que en la próxima Corporación representará a la confluencia Unidas por Santander ha avisado a Igual que "vamos a mediar para hacer lo posible para que haya un cambio en Santander en el que obviamente no puede estar el PP ni Gema Igual".

"Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, y es mediar entre el resto de partidos para que haya un acuerdo para investir un alcalde alternativo, y la única posibilidad para ello es unión de PSOE, PRC y Cs", ha señalado Saro, que ha indicado que Unidas por Santander podría apoyar ese gobierno alternativo aunque no entraría en él.

Para promover ese cambio, Saro ya ha hablado con los representantes de PSOE y PRC, Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, pero "nada más porque estábamos a la espera de que ocurría en el encuentro de hoy entre Cs y el PP", del que ambas formaciones han salido "receptivas" y diciendo que volverán a reunirse, pero a pesar de ello el concejal de Unidas por Santander confía en que sigue habiendo posibilidades para el cambio.

Sobre una posible Alcaldía del candidato de Cs, Javier Ceruti, en ese hipotético pacto con PSOE y PRC, Saro ha dicho que "no me importaría" si respeta el programa de Unidas por Santander, aunque "lo más lógico es que el alcalde fuese el de la fuerza más votada después del PP", es decir, Casares.

Por su parte, Igual ha indicado que Unidas por Santander ha acudido a la reunión por "lealtad institucional" aunque ambas partes ya eran conocedoras de que no había posibilidad de ningún acuerdo por la "distancia política que tenemos". "No habrá más reuniones porque no caben", ha dicho.