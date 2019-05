Secretario municipal de Astillero cree que "no procede" que portavoz PSOE tenga que reintegrar lo percibido como edil

Publicado 11/05/2019 17:01:27 CET

ASTILLERO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario municipal del Ayuntamiento de Astillero no ve incompatibilidad en la labor desempeñada por el portavoz del grupo socialista, Salomón Martín, como concejal con dedicación parcial en la Corporación con su profesión como docente de la Consejería de Educación y, por tanto, sostiene que "no procedo reintegro alguno" de lo percibido por el edil.

Pese a este informe, de febrero de 2019, el Ayuntamiento ha decidido solicitar a Martín la devolución de 24.465 euros correspondientes a retribuciones percibidas del Consistorio durante su etapa como concejal con dedicación parcial, según informó el propio equipo de Gobierno local (PRC) el pasado jueves.

En el informe del secretario municipal, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que "los miembros de las Corporaciones locales pueden percibir retribuciones cuando desempeñen cargos en dedicación parcial por desarrollar delegaciones o responsabilidades que así lo requieran".

Añade que estas "percepciones resultan compatibles cuando se trate de personal al servicio de las Administraciones Públicas" en los términos contemplados en el artículo 5 de la Ley de Incompatibilidades "siempre que se realicen fuera de su jornada laboral".

"La compatibilidad en los supuestos de concurrencia entre un cargo público electo con dedicación parcial que a la vez es personal docente de la comunidad autónoma de Cantabria, resulta un derecho establecido por el artículo 5 de la Ley de Incompatibhilidades, por lo que no existe necesidad de solicitarla ni de obtenerla para el ejercicio de ambas actividades", señala el informe.

Así, el secretario municipal entiende que el concejal socialista Salomón Martín "no estaba obligado a solicitar u obtener declaración alguna de incompatibilidad" para el desempeño de la Concejalía de Hacienda, cargo que desempeñó hasta la ruptura del pacto de Gobierno PRC-PSOE en régimen de dedicación parcial, con el puesto de profesor de la Consejería.

Por todo ello, en el dictamen, señala que "no resultan aplicables en estos casos de compatibilidad legal, en el caso de dedicaciones parciales, las limitaciones retributivas que prevé la Ley de Incompatibilidades, no habiendo consignado tampoco el Consistorio de Astillero otras limitaciones en sus acuerdos plenarios, por lo que "no procede reintegro alguno".

Este es el dictamen que emite el secretario municipal, "que somete a cualquier otro mejor fundado en derecho y, en todo caso, a la decisión de los órganos competentes".

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que el alcalde, el regionalista Francisco Ortiz, tiene el dictamen desde febrero y critican que, en el comunicado anunciando la reclamación de reintegro de lo abonado, el equipo de Gobierno no indique que existe este informe del secretario municipal.

En su comunicado remitido el pasado jueves, 9 de mayo, el equipo de Gobierno explicaba que el expediente de reintegro se produce una vez recibido un informe de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria sobre el reconocimiento de compatibilidades para el personal que trabaja para las Administraciones Públicas.

Según el equipo de Gobierno, en ese informe se indicaba que "efectivamente, se requería reconocimiento de compatibilidad y que el concejal socialista debe devolver la cantidad antes referida de 24.465,11 euros".