El sector lácteo cántabro se manifestará el lunes en Meruelo contra la bajada del precio de la leche en origen

Archivo - Una concentración de ganaderos por el bajo precio de la leche.-ARCHIVO - ASAJA - Archivo

SANTANDER 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector lácteo de Cantabria ha convocado una manifestación para este lunes, 30 de marzo, a las 12.00 horas en la Fábrica Leche Celta en Meruelo, para protestar por el anuncio de las industrias lácteas de aplicar bajadas de más de 5 céntimos en el precio de la leche en origen y de hasta 8-10 céntimos en Galicia.

Según han denunciando las organizaciones convocantes, estas bajadas "suponen el cierre inmediato de cientos de explotaciones" en un contexto de costes "disparados".

"Si quieren leche barata, que se pongan ellos a ordeñar. No vamos a permitir que destruyan el sector lácteo de Cantabria", ha reivindicado el secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla.

Los convocantes de esta movilización son las organizaciones agrarias UGAM-COAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con las cooperativas AgroCantabria, Ruiseñada, Comillas, Valles Unidos del Asón, la Federación de Razas Cárnicas y AFCA.

Todas ellas han llamado a la participación masiva de los ganaderos y han advertido que "no se tolerará ni una agresión más al precio en origen".