Seis artistas internacionales reciben la Beca de Arte de la Fundación Botín - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis artistas internacionales reciben la Beca de Arte de la Fundación Botín, que están destinadas a impulsar la formación, la investigación y la realización de proyectos personales vinculados a la creación artística.

En un comunicado, la organización ha explicado que la resolución, dada a conocer tras la reunión del jurado celebrada los días 6 y 7 de julio en Santander, llega en una edición que ha reunido más de un millar de candidaturas procedentes de 87 países.

De hecho, por primera vez desde la puesta en marcha del programa, las solicitudes internacionales han superado a las españolas, que representan el 36,5% del total. Entre los países con mayor participación destacan México, con 74 solicitudes; Argentina, con 56; y Colombia y Brasil, con 39.

El Centro Botín ha informado de que cada una de estas becas está dotada con 23.000 euros y permitirá a los artistas desarrollar sus proyectos artísticos, que se compartirán con el público en el Centro Botín en la exposición anual de Itinerarios en 2028.

Los artistas seleccionados han sido Valentina Alvarado (Maracaibo, Venezuela, 1986), Efrén Álvarez (Barcelona, 1980), Shadi Habib Allah (Palestina, 1977), Miquel Mont (Barcelona, 1963), Natalia Montoya (Iquique, Chile, 1994) y Chaveli Sifre (Wurzburgo, Alemania, 1987).

En este sentido, ha detallado que los seis proyectos seleccionados muestran la diversidad de lenguajes, metodologías e investigaciones que conviven en la creación contemporánea, desde el audiovisual hasta la pintura, pasando por la cartografía o la investigación material.

Y es que, Valentina Alvarado desarrollará 'compassare', un proyecto de investigación y creación audiovisual que explora la relación entre cuerpo, la migración y el envejecimiento.

Efrén Álvarez trabajará en 'El día del fin del Mundo', el primer capítulo de Proyecto Ideología, donde desarrollará un mapamundi monumental que revisa el inicio de la colonización europea a través de materiales gráficos, sonoros y audiovisuales para reflexionar sobre el origen del orden político y social contemporáneo.

Shadi Habib Allah planteará 'Herodian 1, 2, 3 y 4', una investigación centrada en la política del agua en Palestina que analiza cómo las infraestructuras de saneamiento y extracción de agua pueden convertirse en herramientas de control territorial y gobernanza.

Miquel Mont llevará a cabo 'Quema lo que has adorado. Teslas', una nueva serie de obras que combina imágenes de accidentes de vehículos Tesla con materiales vinculados a su fabricación para cuestionar el significado simbólico de estos automóviles en un contexto marcado por el antropoceno y la crisis climática.

Natalia Montoya desarrollará 'Encuentro del oro', una investigación material sobre la persistencia y resignificación del oro en la cultura andina popular. Para ello, pondrá en diálogo la orfebrería prehispánica andina con las técnicas de bordado de las cofradías católicas del sur de España, explorando cómo determinados símbolos sobreviven y se transforman a lo largo del tiempo.

Y Chaveli Sifre expondrá 'Ser Burbuja', un proyecto que investiga los rituales de "la limpia" como prácticas de cuidado, protección y transformación. A través de la elaboración artesanal del jabón de Castilla con materiales reutilizados, como aceite usado o cenizas, reflexiona sobre la capacidad de los objetos cotidianos para adquirir nuevos significados.