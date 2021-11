Seleccionados los cinco proyectos para el octavo 'Diálogo de Cine y Producción'

Los trabajos participarán en el segundo taller de impulso de proyectos cinematográficos que acogerá la Filmoteca del 19 al 23 de noviembre.

La Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha seleccionado los cinco proyectos que participarán del 19 al 23 de noviembre en el octavo 'Diálogo de Cine y Producción' (DCP08), una iniciativa dirigida a impulsar la industria audiovisual en la comunidad autónoma.

De los trece proyectos presentados, han sido elegidos los denominados '3.000 millas náuticas', de Ramón Sánchez; 'Jandiman', de Chisco Valdés; 'Marma Rabbit Boy', de Roberto Ruiz Céspedes; 'La carne dócil', de Pedro Gusmao, y 'Mío', de Juan Trueba, ha informado en un comunicado la Consejería.

El taller que se va a desarrollar del 19 al 23 de este mes en la Filmoteca es el segundo taller de impulso de proyectos cinematográficos que se celebra en la comunidad autónoma. El primero tuvo lugar del 27 al 30 de noviembre de 2020 y también estuvo impartido por la socióloga y gestora cultural Isona Admetlla, que repite de nuevo.

La actividad está dirigida a profesionales del sector audiovisual de la comunidad autónoma, aunque también habrá asistentes sin un proyecto concreto que participarán en el taller como moderadores externos para ayudar a los seleccionados.

El DCP08 está dedicado a los nuevos talentos emergentes del sector audiovisual y busca contribuir a que los participantes puedan crear una estrategia y un plan de trabajo para sus proyectos con el fin de avanzar y profundizar en ellos.

La jornada comenzará el día 19 con un seguimiento de las obras que fueron seleccionadas en años anteriores, mientras que el 20 y el 21 de noviembre se llevará a cabo el taller de impulso.

Ya el día 22 habrá una sesión de 'pitch' ante un jurado que elegirá los proyectos ganadores y, por último, este DCP08 concluirá el 23 de noviembre con reuniones 'one to one' y la deliberación del jurado.

Los premiados podrán disfrutar de una plaza como proyecto invitado a la zona 'Lanza' del Festival Abycine 2022, una bolsa de viaje para acudir al European Film Market del próximo año y también se anunciará quién es la persona que acude al 'Málaga Talent' que se celebrará en el mes de marzo durante el Festival de Málaga.

Isona Admetlla es una referente a nivel internacional en el sector audiovisual que compagina su labor de coordinación en Berlinale World Cinema Fund con proyectos de consultoría, gestión cultural y docencia en varias universidades, como la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya o la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Esta barcelonesa afincada en Berlín diseña a medida e imparte seminarios de capacitación sobre financiamiento de proyectos cinematográficos, técnicas de pitch, marketing y distribución de películas y presentación de proyectos.