La Semana Portuaria arranca en la UIMP y aborda los retos de la logística y la relación puerto-ciudad

Apertura de la Semana Portuaria 2026 en la UIMP - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana Portuaria 2026 ha arrancado este martes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde analiza los retos actuales que afronta la industria logístico-portuaria y la relación puerto-ciudad.

Así, en esta edición el programa aborda desde la transformación de los espacios portuarios hasta la movilidad ferroviaria, la intermodalidad, la geoestrategia, la defensa y seguridad, la digitalización y los nuevos modelos de liderazgo.

Lo hará a través del intercambio de conocimiento y experiencias entre autoridades portuarias, administraciones, empresas, expertos y otros agentes vinculados al sector.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) y codirector del curso, César Díaz, ha participado esta mañana en la presentación de esta cita que trata de "reflexionar sobre el presente y el futuro de los puertos y sobre el papel que las autoridades portuarias deben desempeñar ante un escenario de profunda transformación".

Ha indicado que el desafío es "impulsar en las condiciones actuales, pero con visión de futuro, un modelo portuario sostenible, competitivo, resiliente, seguro y conectado con el territorio y las nuevas dinámicas geoestratégicas".

Además, Díaz ha destacado que el contenido de cada uno de los cuatro encuentros que componen la Semana responde a "una actualidad estricta, marcada por la realidad de los acontecimientos diarios".

En la presentación también han participado la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el consejero de Industria, Eduardo Arasti; la directora Corporativa y de Relaciones Institucionales de Puertos del Estado, Marta Ferrero, y el rector de la UIMP, Ángel Pelayo.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado la "estrecha" relación entre Santander y su puerto y la necesidad de "seguir avanzando" en la integración puerto-ciudad.

Mientras, el consejero de Industria ha afirmado que los futuros centro logístico de La Pasiega y el Campus Altamira, junto con las nuevas conexiones digitales de los cables submarinos Anjana (META) y Sol (Google), reforzarán el posicionamiento estratégico tanto de Cantabria como del Puerto.

Finalmente, la directora corporativa de relaciones institucionales de Puertos del Estado ha resaltado la importancia de los puertos para la economía, la conectividad y la competitividad, y ha defendido el intercambio de conocimiento y experiencias como herramienta para afrontar los retos del sector.

PRIMER ENCUENTRO

El primer encuentro de la Semana ha tenido como título 'La ciudad portuaria iberoamericana: nuevos horizontes en las relaciones puerto-ciudad y en la regeneración de los waterfronts'.

Ha sido inaugurado por el jefe del departamento de Administración General y Servicio Jurídico de la APS y secretario del curso, Javier Álvarez; la presidenta de RETE (Asociación Internacional para la colaboración entre Puertos y Ciudades) y de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz y codirectora del monográfico, Teófila Martínez; y la vicerrectora de Internacionalización y Relaciones Institucionales de la UIMP, Mariola Urrea

El objetivo de este curso ha sido doble. Por un lado, analizar los procesos de revolución digital y comportamiento sostenible en las ciudades portuarias iberoamericanas, cuyas dinámicas comparten rasgos comunes y singularidades propias y, por otro, inspirar una nueva generación de políticas de convivencia y cooperación puerto-ciudad que refuercen la competitividad y la calidad de vida de estas urbes.

Teófila Martínez ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia una concepción de la integración puerto-ciudad que supere la tradicional visión urbanística e incorpore plenamente sus dimensiones económica, social, cultural, ambiental y territorial.

En este sentido, ha subrayado que los procesos de integración no pueden limitarse a la cesión o transformación puntual de espacios que han perdido su anterior funcionalidad portuaria, sino que deben responder a una "verdadera" estrategia compartida entre el puerto, la ciudad y su entorno territorial.

La Semana Portuaria está organizada por la APS, la UIMP y Puertos del Estado.

Continuará este miércoles, 9 de septiembre, con el encuentro 'Ferroportuaria: movilidad sostenible e inteligente' que, bajo la dirección de Álvaro Rodríguez Dapena, subdirector de estrategia y Desarrollo de Negocio de Puertos del Estado, y Antonio Aguilar, subdirector de Promoción del Transporte de Mercancías de ADIF, abordará las principales políticas que están marcando la transición hacia una movilidad ferroviaria y portuaria más limpia e inteligente.