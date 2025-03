Sémper (PP) critica la "neolengua" de Sánchez para evitar decir 'rearme': "Le falta hablar de piruletas y gominolas"

Subraya la división del Gobierno en materia de defensa y cree que Sánchez "debería disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles"

SANTANDER, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha criticado la "neolengua" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), para evitar hablar de 'rearme', usando eufemismos como "salto tecnológico" o mejora de la seguridad.

"Solo le faltaba haber hablado de piruletas y gominolas de colores cuando estamos hablando de algo muy relevante: el compromiso de España con nuestros socios en la defensa de nuestras libertades", ha ironizado y lamentado Sémper en declaraciones realizadas este viernes en Santander, en las que ha instado al presidente del Gobierno a "estar menos preocupado por el relato" y más "por cambiar la realidad".

Después de que el presidente del Gobierno dijera que no comparte el término "rearme" que ha adoptado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para bautizar el plan por el que se busca que los Veintisiete incrementen el gasto en defensa, Sémper le ha reclamado que "hable con respeto a los ciudadanos", deje de tratarles como "menores de edad" y "no maquille la realidad".

También le ha instado a contar a la oposición y al principal partido de ésta, el PP, cuáles son los planes y a qué compromisos está dispuesto a llegar en materia de seguridad y defensa y le ha pedido que "no hurte" al Congreso de la "oportunidad de debatir sobre el futuro de los españoles, que es en definitiva de lo que estamos hablando".

"Estamos hablando del futuro de nuestra defensa a nivel europeo, de los compromisos que vamos a adquirir al menos a dos décadas vista y no es razonable ni democrático que el presidente del Gobierno hurte de información ni a los ciudadanos ni al principal partido de España, que es el PP, y desde luego ni mucho menos razonable y defendible que hurte de información y de un debate al Congreso de los Diputados", ha censurado.

Además, ha destacado la división mostrada este jueves en el Congreso por el Ejecutivo de coalición en un momento llamado a marcar el devenir de "las próximas décadas" para el continente europeo, con Sumar y los socios "votando a favor de que España saliera de la OTAN", lo que, a su juicio, demuestra que Sánchez "sólo habla por él" y "no habla por los españoles", que asisten "como las vacas ven pasar al tren" a una "gestión errática y que se mueve continuamente en el relato".

En este sentido, Sémper ha avisado a Sánchez que moverse en ese ámbito "ya no sirve" en estos momentos y lo que "los ciudadanos reclaman son políticos que nos cuenten la verdad y que nos traten como adultos" y los socios internacionales de España, tanto en el marco de la OTAN como de la UE, lo que piden al país son "compromisos firmes".

Sémper considera que España "no puede permanecer en una situación de improvisación continua" y cree que para resolver esta situación, dado que Sánchez "no tiene mayoría social ni parlamentaria", lo que debería hacer para es "disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles".

Según el portavoz del PP, a Sánchez "le da igual no tener Presupuestos, estar acosado por casos de corrupción que interpelan a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal" y "no le importa tener una mayoría parlamentaria porque el presidente del Gobierno no quiere gobernar el país sino que quiere estar en La Moncloa ".

"Al señor Sánchez no le importa la gestión porque cualquier otro Gobierno en sus circunstancias hubiera disuelto las Cortes y hubiera dado la palabra a los españoles", ha insistido.

Ante el "desbarajuste" de la gestión del Gobierno, Sémper ha defendido que hay una "alternativa", "cada vez más sólida", al "mal Gobierno" de Sánchez, que es la que representa el PP.

"Los españoles no estamos aquejados por una maldición divina que nos obliga a vivir en un sobresalto permanente con un mal gobierno por eso creemos que hay esperanza y que hay una alternativa cada vez más sólida que es la que representa al Partido Popular", ha dicho.

El también vicesecretario de Cultura 'popular' ha realizado esas declaraciones antes de participar en la clausura del acto 'Más España, más Europa. La promoción de nuestra cultura', organizado por el Partido Popular Europeo en Santander.