La Senda Mágica regresa a La Viesca los días 24 y 25 con 300 plazas

TORRELAVEGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XII edición de La Senda Mágica, el paseo teatralizado por La Viesca que acerca a las familias los personajes y las leyendas de la mitología de Cantabria, regresa este fin de semana, 24 y 25 de octubre, con seis pases y 300 plazas.

La concejala de Cultura de Torrelavega, Esther Vélez, y la productora de la compañía local Amalgama Teatral, Aroa Gómez, han presentado este luenes la nueva edición, que incorporará como principal novedad a los caballucos del diablo.

Como en anteriores ocasiones, una anjana, interpretada por Gómez, guiará al público por el entorno natural de La Viesca para descubrir a los seres mitológicos que se esconden a lo largo del recorrido y escuchar sus leyendas.

Vélez ha recordado que, a lo largo de estas doce ediciones, la actividad ha permitido descubrir aproximadamente una veintena de personajes de la mitología cántabra, entre ellos el ojáncano y las anjanas. Cada edición incorpora una novedad a los personajes habituales, ampliando así el contenido de esta propuesta cultural.

La concejal ha destacado que La Viesca ofrece un "marco inmejorable" para la actividad y ha animado a las familias a participar en una experiencia que permite acercar a los más pequeños la cultura tradicional. El objetivo es preservar y difundir las señas de identidad y ofrecer "una alternativa de ocio cultural para las familias".

La Senda Mágica ofrecerá tres pases diarios, a las 11.30, 12.30 y 13.30 horas, tanto el sábado como el domingo. Cada pase contará con 50 plazas, hasta un total de 300 participantes.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa. Las personas interesadas ya pueden reservar enviando un correo electrónico a info.amalgamateatral@gmail.com, con los nombres de los participantes e indicando el pase solicitado. Las reservas permanecerán abiertas hasta completar el aforo.