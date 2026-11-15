Sierra del Oso se lleva la Alquitara de Oro al Mejor Orujo del Año

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media,entrega la Alquitara de Oro 2026 del Gobierno de Cantabria al Mejor Orujo del Año. - GOBIERNO DE CANTABRIA

POTES 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La destilería Sierra del Oso se ha alzado con la Alquitara de Oro 2026, el reconocimiento que concede el Gobierno de Cantabria al mejor orujo del año y que distingue la calidad de la producción de las destilerías de la comarca lebaniega.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha sido el encargado de entregar la placa acreditativa a Ángel Moreno, responsable de la empresa orujera, en el marco de la Fiesta del Orujo de Potes, que este fin de semana celebra su 34 edición.

La entrega del galardón se ha celebrado en la carpa de La Serna, en un acto que ha contado también con la presencia del alcalde de Potes, Javier Gómez, así como representantes de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana, entre otros.

La jornada ha contado con gran afluencia de público, a pesar de la llueva intermitente en el exterior de la carpa.

La elección del mejor orujo de esta edición ha correspondido a un jurado integrado por enólogos y especialistas del ámbito gastronómico, que ha tenido que valorar las muestras presentadas por las cinco destilerías participantes: Los Camachos, Picos de Cabariezo, Sierra del Oso, El Coterón y Martínez de Cos.

La deliberación se ha desarrollado a través de una cata a ciegas y comentada, celebrada el sábado por la tarde en la carpa de La Serna y abierta al público, en la que los miembros del jurado han podido evaluar las distintas elaboraciones antes de decidir el nombre de la destilería merecedora de la Alquitara de Oro.

Durante su intervención, Media ha querido agradecer especialmente el esfuerzo de las personas que hacen posible esta celebración y, de forma particular, el trabajo de las destilerías y los productores lebaniegos, "que son los que con su labor hacen posible esta fiesta".

El consejero ha destacado su constancia para poner en valor esta tradición y transmitir "de generación en generación" el aprecio por uno de los productos más representativos de Cantabria.

"Todos los productores jugáis un papel fundamental para preservar las tradiciones y la vida en los pequeños pueblos", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor la contribución del sector al desarrollo económico y turístico de la comarca, así como su capacidad para transformar una tradición centenaria en una actividad empresarial que genera empleo.

En este sentido, ha destacado el esfuerzo de los productores para conservar y hacer crecer las viñas de montaña que proporcionan este aguardiente de "extraordinaria calidad".

Por último, Media ha subrayado el vínculo entre este producto y el territorio, al considerar que "hablar de orujo es hablar de Potes y de Liébana", ya que "pocos productos identifican con tanta claridad a una comarca".

Con este reconocimiento concluyen los actos de la Fiesta del Orujo 2026, declarada de Interés Turístico Nacional, que ha vuelto a convertir Potes en punto de encuentro de los amantes de esta tradición y de la cultura lebaniega.

Para finalizar, los asistentes han podido disfrutar de la tradicional degustación de borono con manzanas repinaldas, uno de los platos más representativos de la gastronomía lebaniega.