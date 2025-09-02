Silva se alegra de la "desjudicialización" del cierre del colegio El Pedregal de Castro

El consejero dice que es "un asunto que nunca ha debido estar en el ámbito judicial ni en el ámbito político donde se ha visto envuelto"

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, se ha alegrado del desistimiento en el recurso contra el cierre del colegio El Pedregal de Castro Urdiales, una noticia que "desjudicializa un asunto que nunca había debido estar en el ámbito judicial ni en el ámbito político donde se ha visto envuelto".

De esta forma, el también titular de Formación Profesional y Universidades ha valorado la decisión de familias y profesores del Centro de Educación Infantil y Primaria de no recurrir la clausura del centro después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria rechazara suspender de forma cautelar la medida, acordada por el Gobierno regional después de que la Fundación Barquín Hermoso, propietaria del edificio, decidiera no prorrogar su cesión.

Contra la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC solo cabía interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano, extremo que no llevarán a cabo los demandantes: el sindicato STEC y algunos profesores y padres y madres de alumnos matriculados.

Los magistrados desestimaron sus pretensiones porque la "mera posibilidad" de pérdida del inmueble donde se ubica por decisión de la entidad propietaria del edificio es "sostén objetivo" para que la Consejería modifique la estructura de centros, suprimiendo éste de Castro y reubicando a los alumnos en otros.

En declaraciones remitidas a los medios, Silva ha apuntado que todavía queda pendiente un procedimiento judicial impulsado por la alcaldesa de Castro, Susana Herrán, en relación a las reuniones del patronato. "Iremos viendo cómo evoluciona", ha expresado al respecto.

ESCOLARIZACIÓN DE LOS ALUMNOS Y NORMALIDAD EN EL CURSO

Por lo demás, ha reiterado que "lo más importante" es la escolarización de los alumnos que hasta ahora cursaban sus estudios en El Pedregal, "garantizar su derecho a la educación y hacerlo de manera adecuada en Castro Urdiales, conforme a la normativa de centros y de asignación de plazas, y con la previsión necesaria que exige organizar un curso que arranca ahora".

Así las cosas, el consejero espera que el curso se desarrolle "con normalidad" para estos alumnos. "Me consta que los colegios públicos receptores de los mismos están haciendo un esfuerzo de integración que, en estos casos de cambio de centro, es muy recomendable. Confiamos en que todo funcione con normalidad. Creo que los alumnos se adaptarán y tendremos un curso normal y con las garantías debidas, que es lo que a todos nos debe preocupar", ha señalado para finalizar.