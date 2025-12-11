Silva no renuncia a tener presupuestos en 2026 y resolver la demanda salarial docente

La Junta de Personal Docente reivindica la subida salarial en un acto del consejero de Educación. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, no renuncia a tener presupuestos en 2026 "en algún momento" y a poder "resolver de alguna manera" la demanda de la subida salarial docente, siempre y cuando tenga recursos y "no sea a costa de otros proyectos o de la educación de Cantabria".

Así lo ha manifestado el titular de Educación a preguntas de la prensa en la visita que ha realizado este jueves al IES Cantabria, donde representantes de la Junta de Personal Docente han acudido con una pancarta en la que se leía 'En defensa de la educación pública. Bajada de ratios. Adecuación retributiva. Stop Burocracia', y al grito 'Somos docentes, no rehenes' y 'Es indecente que Silva sea docente'.

El consejero ha señalado que el Gobierno regional (PP) "siempre" ha querido resolver este conflicto "rápido", era su objetivo inicial en el primer trimestre de 2025, y tras 11 mesas de diálogo se alcanzó un acuerdo en julio, si bien desde la Junta "no han querido estampar su firma".

Asimismo, ha indicado que la no aprobación de los presupuestos de 2026, que incluía 17 millones de euros para la subida salarial docente, ha supuesto "un jarro de agua fría" porque "era la manera más rápida y más seria y responsable de resolver esta situación".

En este punto, ha vuelto a criticar que los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han "dado la espalda" a ese proyecto de presupuestos y, por lo tanto, no se puede hacer frente a esa subida salarial.

"Para pagar 17 millones de euros necesitamos tener esos 17 millones de euros. ¿Qué garantiza eso? El proyecto de presupuestos del 2026", ha reiterado el consejero, que ha insistido en que no están dispuestos a "detraerlo" de otras partidas porque "comprometería" el propio funcionamiento del servicio educativo.

De esta forma, ha subrayado que desde el Ejecutivo autonómico están trabajando "por y para que haya presupuestos" y, de esa manera, resolver el conflicto, que "no está estancado" sino que "hay que comprometerse con Cantabria y con tener esos 220 millones de euros".

"Debemos sacar lo mejor de nosotros mismos como Gobierno para lograr un apoyo a los presupuestos y en eso estamos trabajando", ha sentenciado.

Finalmente, Silva ha apuntado que no hay programada ninguna reunión al respecto con la Junta Docente porque "las cartas ya están sobre la mesa" desde hace tiempo, si bien este viernes van a tener un encuentro en relación a la oferta de empleo público de 2026, por lo que "hay diálogo con los miembros de la Junta de Personal Docente".