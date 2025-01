Silva ve posible llegar a un acuerdo sobre la adecuación salarial de los docentes antes de la huelga

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, ve posible poder llegar a un acuerdo sobre la adecuación salarial de los docentes antes de la huelga, anunciada por la Junta de Personal Docente a partir del próximo 31 de marzo, ahora que el entorno es "más apropiado" para escuchar al sector.

"Creo que es un marco temporal razonable en el que sí puede haber avances en ese tema", ha manifestado Silva este martes a preguntas de la prensa, después de que la Junta de Personal denunciara hace unos días la "falta de negociación" de la Consejería y anunciara nuevas protestas por la adecuación salarial, con una manifestación el 8 de febrero en Santander y una huelga a partir del 31 de marzo.

Silva ha indicado que este miércoles 29 está prevista una reunión entre la Consejería y representantes de los sindicatos de la Junta de Personal Docente, si bien "no es una reunión de negociación" porque no es "estrictamente" con la Junta" y no se va a trasladar una propuesta.

Según ha explicado, este encuentro responde a la solicitud que los representantes hicieron a finales del año pasado en relación a la campaña sobre la adecuación retributiva.

El consejero ha señalado que en aquel entonces desde la Consejería entendían que "no se daban las condiciones necesarias o el clima apropiado para que hubiera una reunión", teniendo en cuenta que lo que buscan es "un entendimiento", y ahora, sin embargo, "hay un entorno más favorable, de menos intensidad", en el que pueden sentarse a "escuchar" sus peticiones.

En este sentido, ha apuntado que la primera petición de reunión con la presidenta se produjo durante la situación del encierro en la sede del Ejecutivo autonómico, a su juicio, una "iniciativa individual" que generaba una "situación tensa" y "no era adecuada".

Asimismo, ha añadido que durante el encierro hubo "un montón de manifestaciones" públicas, incluso de otros partidos políticos en un entorno de negociación del Presupuesto del 2025, que "no arrojaban un escenario adecuado para que pudiera haber ningún tipo de entendimiento, al contrario".

Así, ha recordado que el 22 de noviembre la Consejería trasladó a la Junta una propuesta en la que se decía que a lo largo del primer trimestre de 2025, "si se daban las condiciones adecuadas, se emprendería un camino articulado en unas mesas de diálogo para poder hablar y, en su caso, llegar a algún tipo de acuerdo".

Silva cree que a lo largo de las Navidades y del mes de enero "el tono de las declaraciones de la Junta ha variado", por lo que, en su opinión, el entorno es "más apropiado" para escuchar al sector y "ver si sus demandas son viables o no son viables en este momento, en un momento futuro, e intentar llegar a un entendimiento".

"Cuando dos partes quieren ponerse de acuerdo realmente y se hace con voluntad de acuerdo, de buena fe, con entendimiento, sin imposiciones, sin enrocarse en una postura, creo que se puede llegar a un acuerdo", ha dicho el consejero, que aunque no se atreve de "dar fechas" pretende "avanzar" y "abandonar" una situación que "no era beneficiosa para nadie".

El titular de Educación ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar el 'I Cantabria HACKARETODS' para alumnado de Formación Profesional y la firma del Convenio con Caixabank Dualiza.