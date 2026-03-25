Un simulacro hará sonar mañana las sirenas de Gasib y enviará una alerta a los móviles en Gajano

Archivo - Imagen de archivo de un simulacro de accidente en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria probará este jueves, día 26, el sistema Es-alert de aviso de situaciones de riesgo a los móviles de la población en el entorno de Gajano (Marina de Cudeyo), y se harán sonar las sirenas de alerta de Gasib (Sociedad Ibérica de Gas Licuado SL), factoría ubicada en la localidad.

Ambas acciones, orientadas a que los ciudadanos se familiaricen con estas herramientas preventivas, forman parte de un simulacro de riesgo químico organizado por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa junto a la empresa, en el marco de las actividades preventivas que el Ejecutivo realiza de forma permanente con las industrias afectadas por la normativa SEVESO.

En el ejercicio participarán más de 40 personas de la propia empresa y de los distintos organismos, administraciones y entidades que integran el Sistema de Protección Civil de Cantabria: bomberos del Gobierno, personal de sala y técnicos de 112 Cantabria, Cruz Roja, direcciones generales de Aguas y Medio Ambiente, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, 061, voluntarios de agrupaciones de Protección Civil, servicio de drones del Ejecutivo y técnicos y rescatadores de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.

Entre las 11.00 y las 13.00 horas el Gobierno cántabro enviará una notificación a los teléfonos móviles de la población que se encuentre en un radio de un kilómetro de la fábrica.

Esta herramienta permite el envío masivo e inmediato de avisos de alerta a las personas que se puedan verse afectadas por una emergencia o catástrofe, a través de la remisión de mensajes a sus teléfonos inteligentes conectados a las antenas incluidas en el área geográfica determinada por el Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria.

Como viene siendo habitual, la prueba consistirá en la emisión de una notificación similar a un mensaje de texto, que ocupará toda la pantalla del smartphone e irá acompañada de un pitido y de la vibración del móvil, que se activarán incluso si los teléfonos están silenciados, bloqueados o en modo 'No molestar'.

El texto recogerá que se trata de un simulacro, indicando el ensayo del sistema, y no requiere de la realización de ninguna acción por parte del usuario. Únicamente, para que se retire de la pantalla del teléfono quienes lo reciban deberán pulsar el botón de 'Aceptar'.

En los casos en los que estas comunicaciones sean por situaciones de emergencias reales la notificación incluirá información sobre el tipo de riesgo que motiva el envío de la alerta, sus posibles consecuencias y, cuando sea necesario, consejos de las acciones que ha de llevar a cabo la población afectada.

Este jueves también se harán sonar las sirenas de aviso a la población con las que la planta cuenta desde 2023, con el doble objetivo de comprobar su correcto funcionamiento y que las personas del entorno de la factoría puedan identificar el sonido del aviso de riesgo ante cualquier situación crítica que.

Con este ejercicio, el Gobierno de Cantabria; Gasib, como empresa objeto de la práctica, y entidades dedicadas al trabajo en emergencias de los tres niveles institucionales, ejercitarán tanto la activación del Plan de Emergencia Interior de la planta, dedicada al almacenamiento y distribución de gases licuados del petróleo (GLP), como la respuesta de los servicios de emergencias ante un incidente de calado en este entorno.

Para ello, se constituirá el Centro de Coordinación Operativo (CECOP) en la junta vecinal de Gajano y un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en las inmediaciones de la empresa, y se simulará el dispositivo de intervención mediante la constitución de dos mesas operativas que representarán la 'zona caliente' y la 'zona templada' de la emergencia.

De este modo, se ensayará el operativo de respuesta ante alguno o varios de los escenarios de emergencia previstos en el Plan de Emergencia Exterior de la industria.