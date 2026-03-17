El Sindicato Médico de Cantabria cifra en 80 los procedimientos suspendidos al día por la huelga

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SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Cantabria ha cifrado en 80 los procedimientos suspendidos de media al día --sin contar los endoscópicos-- por la huelga médica, que se desarrolla esta semana del 16 al 20 de marzo.

Así lo ha informado el vicepresidente del sindicato, Santiago Raba, en declaraciones a Europa Press, en las que ha detallado que este martes se han suspendido 25 cirugías programadas de mañana en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, y 21 de mañana y nueve de tarde en el de Sierrallana, en Torrelavega.

Según ha indicado, el seguimiento de la huelga está siendo "similar" al registrado este lunes, con un 60% en Atención Primaria y 65% en Valdecilla.

La huelga médica estatal está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para los días 16-20 de febrero, 16-20 de marzo, 27-30 de abril, 18-22 de mayo, 15-19 de junio de 2026.

Tiene el objetivo de mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.