Sindicatos se concentrarán este jueves en Santander en defensa de unos servicios públicos de calidad - CCOO

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han convocado una concentración para este jueves, 30 de octubre, frente a la Delegación del Gobierno en Santander en defensa de unos servicios públicos de "calidad" y para denunciar el "deterioro" que dicen están sufriendo, la congelación de los sueldos de los empleados públicos este año y la falta de inversiones en infraestructuras.

Desde las entidades sindicales se ha hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía en la movilización, que también está convocada a nivel nacional, porque en "unos servicios de calidad reside el Estado del Bienestar".

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa la coordinadora del Área Pública de CCOO de Cantabria, Arantxa Cossío; el secretario general UGT Servicios Públicos, Martín Calonge; y el presidente Autonómico de CSIF Cantabria, Manuel Garay.

Por otra parte, y a preguntas de los medios de comunicación, han avanzado que no apoyarán el anteproyecto de presupuestos autonómicos para 2026 en la mesa de diálogo social que tendrá lugar ese mismo día entre los agentes sociales y económicos y el Gobierno de Cantabria, ya que "no contempla subidas salariales para los empleados públicos". El Ejecutivo les hizo llegar el pasado viernes el documento con las cifras globales.

Al respecto, los representantes sindicales han advertido que el aumento previsto para la Consejería de Educación puede que no sea "suficiente" para "solventar" el conflicto con los docentes por su adecuación salarial.

Y han reclamado que el Gobierno de Cantabria incremente el salario para los empleados públicos, "al menos", al 3 por ciento de subida del IPC.