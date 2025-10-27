Los sindicatos protestarán este jueves contra el "bloqueo" a las mejoras de la plantilla del Ayuntamiento de Santander

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander --formada por cinco sindicatos-- ha organizado este jueves, 30 de octubre, a las 8.30 horas, una protesta frente a la puerta del Consistorio para exigir a la alcaldesa, Gema Igual, que acabe con el "bloqueo" a las mejoras de las condiciones de la plantilla, cuyos acuerdos "siguen paralizados", según ha informado Comisiones Obreras (CCOO).

El sindicato ha manifestado, a través de un comunicado, que la mitad de la plantilla municipal "está esperando a que se desbloqueen" los acuerdos negociados y firmados en las mesas de negociación.

La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento ha instado a Gema Igual a "ponerse al frente de la situación generada para aportar soluciones y desbloquear un conflicto que, de lo contrario, escalará en las próximas semanas".

El delegado de CCOO en el Consistorio, Raúl Rivera, ha asegurado que los acuerdos tienen una "enorme trascendencia" en materia salarial y laboral para el personal de Servicios Sociales, vigilantes y ordenanzas de los distintos edificios públicos; profesores de la Banda y el Conservatorio; Policía Local; y servicio de mantenimiento.

Rivera ha denunciado "meses de espera" después de haber alcanzado acuerdos en la mesa de negociación que "no se han materializado", algo que el sindicalista ha calificado como "incomprensible" y que está generando un "enorme descontento, hartazgo y cansancio en la plantilla, que ve que las mejoras no llegan".

Para Rivera es "intolerable el retraso de la intervención y fiscalización de estos expedientes en forma de acuerdos, al igual que no entendemos que el acuerdo de policía haya sido informado desfavorablemente siendo un acuerdo legal y ajustado a derecho".

El delegado de CCOO ha puesto en duda si estos acuerdos se han alcanzado "a sabiendas de que no podrían finalmente ejecutarse" y si dicha negociación ha sido "una pérdida de tiempo y una maniobra de distracción", lo que ha definido como que "sería una broma de mal gusto que "que demostraría que no ha habido ningún tipo de buena fe en la negociación".