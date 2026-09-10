Los sindicatos siguen con el encierro y confían en que el Gobierno de atienda hoy sus peticiones - UGT

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria continúa con el cuarto día de encierro de protesta en la sede gubernamental de Peña Herbosa para forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo y confía en "una oferta real de acercamiento" en la reunión convocada por la Consejería de Presidencia a las 16.30 horas.

El órgano sindical espera que "la Administración haya entendido por fin" sus planteamientos y que en la reunión de negociación impere "el diálogo y el respeto", tras recalcar que "las posturas están claras y podemos hablar durante meses pero es necesario avanzar".

"No se puede perder todo el trabajo que este comité lleva a sus espaldas cuando hace más de dos años ya propusimos texto, reivindicación económica y reordenación de categorías profesionales para afrontar el desarrollo de nuestra carrera profesional con la tan anunciada Ley de Función Pública en Cantabria", ha subrayado el órgano sindical en un comunicado.

"Nos han dicho que la Consejería de Presidencia está preparando la reunión del jueves, veremos si es así y aprovecha la oportunidad", ha dicho el comité, que afirma "estar preparado" para el resultado de la reunión de hoy y para proseguir con las acciones de protesta.